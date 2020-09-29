Гахария встретился с представителями ЕС и подписал соглашения на 129 млн евро

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 29-30 сентября с рабочим визитом посещает Брюссель. Сегодня он встретился с высокопоставленными должностными лицами ЕС, с которыми обсудил вопросы интеграции Грузии в ЕС, влияния Ковид-19, институциональных реформ и безопасности.

Во время встречи с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели премьер-министр Гахария подписал два финансовых соглашения на сумму 129 миллионов евро, направленных на оказание помощи Грузии в решении проблем Ковид-19 и его воздействия на экономику страны.

Согласно пресс-релизу Еврокомиссии, еврокомиссар Вархели на фоне пандемии в очередной раз заявил о поддержке Грузии, отметив, что ЕС «вновь сделает все возможное, чтобы смягчить воздействие пандемии на жизнь людей и бизнес-деятельность».

По данным Еврокомиссии, два соглашения на сумму 129 миллионов евро являются частью пакета поддержки ЕС для Грузии во время пандемии, которые предусматривает помощь по двум основным направлениям. «Соглашение ради устойчивости Грузии к Ковид-19» предусматривает оказание помощи экономике страны посредством гранта в размере 75 миллионов евро, а программа «ЕС ради интегрированного развития» — направлена на экономическое развитие в регионах Грузии посредством гранта в размере 54 миллиона евро.

Was pleased to sign today with Prime Minister @GakhariaGiorgi 2 financing agreements worth €129 million to assist #Georgia in coping with the #COVID-19 outbreak and its impact on the country's economy. https://t.co/E0JbVR7Z1x pic.twitter.com/X9B4KhBMfJ — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) September 29, 2020

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, на встрече Гахария подчеркнул важность развития транспортных и коммуникационных связей с Евросоюзом. Также была подчеркнута важная роль Грузии в более широком Черноморском регионе.

В ходе визита Георгий Гахария также встретился с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритис Шинас, с которой обсудил вопросы интеграции Грузии в ЕС, реформ и Ковид-19. Вице-президент Шинас сказала, что «ЕС ценит свои тесные отношения с Грузией, которые должны стать еще ближе и станут еще ближе».

Премьер-министра Грузии также принял президент Европейского совета Шарль Мишель. По словам Мишеля, он провел отличную беседу с Гахария на тему, как укрепить отношения между ЕС и Грузией в соответствии с Соглашением об ассоциации. По его словам, Евросоюз продолжит твердо поддерживать территориальную целостность Грузии.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, во время встречи речь шла о кибербезопасности. Премьер-министр отметил, что за последние годы Грузия несколько раз сталкивалась с подобными угрозами, и в результате одной из последних атак был нанесен ущерб грузинским институтам здравоохранения, в том числе Лаборатории Лугара. По заявлению Георгия Гахария, «впереди очень важные выборы, и риски растут, поэтому поддержка стратегических партнеров и союзников в области кибербезопасности имеет особое значение».

Glad to welcome prime minister @GakhariaGiorgi of Georgia in Brussels.



Excellent discussion on how to further intensify EU-Georgia relations as per the cornerstone Association Agreement.



The EU’s support to Georgia’s territorial integrity remains steadfast. pic.twitter.com/ukfFBeJUaH — Charles Michel (@eucopresident) September 29, 2020

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