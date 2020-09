Премьер Грузии встретился с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария совершает свой первый официальный визит в Брюссель в статусе главы правительства 29-30 сентября. Сегодня утром премьер Грузии встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним ряд вопросов, включая прогресс Грузии на пути интеграции в НАТО и планы сотрудничества на будущее.

На совместной пресс-конференции после встречи генеральный секретарь НАТО отметил, что Грузия является одним из наиболее важных партнеров НАТО, которая вносит свой вклад в безопасность Североатлантического союза различными способами, включая участие грузинских военных в миссии под руководством НАТО в Афганистане.

Говоря о тесном сотрудничестве с Грузией по вопросам безопасности на Черном море, генеральный секретарь НАТО заявил, что союзники договорились обмениваться большим объемом радарных данных воздушного транспорта, совместной работе над гибридными угрозами и проведении совместных военных учений в Черноморском регионе.

«Мы говорили о Черноморском регионе, морских возможностях, нашей совместной работе с нашим Военно-морским командованием в Соединенном Королевстве и нашей поддержке Береговой охраны (Грузии), а также о портовых визитах кораблей НАТО», — заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что «НАТО поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ. Мы призываем Россию прекратить признание регионов Абхазии и Южной Осетии и вывести свои вооруженные силы».

Столтенберг также подчеркнул важность демократического проведения парламентских выборов в Грузии 31 октября.

«Я призываю вас продолжать в полной мере использовать все возможности для сближения с НАТО и подготовки к членству. Мы надеемся, что Грузия обеспечит соответствие выборов, назначенных на следующий месяц, самым высоким международным стандартам. Это важно для Грузии, а также для НАТО», — заявил он.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул важность продолжения Грузией реформы судебной системы и приветствовал осуществление страной реформ, направленных на «усиление демократического контроля над разведкой, службами безопасности и Вооруженными силами». По его словам, Грузия добилась значительных успехов в модернизации Вооруженных сил и укреплении демократии.

В свою очередь, глава правительства Грузии Георгий Гахария выразил готовность проводить реформы в различных сферах. Он также отметил, что Грузия также играет важную роль в Черноморском регионе.

Подчеркнув важность политики открытых дверей Североатлантического альянса, Гахария заявил, что важно сохранить политическое измерение Существенного пакета НАТО-Грузия. По его словам, Грузия готова и дальше участвовать в Миссии твердой поддержки НАТО.

В столице Бельгии вместе с премьер-министром Грузии также находились министр иностранных дел Давид Залкалиани и глава Администрации правительства Натиа Мезвришвили. В ходе двухдневного рабочего визита Гахария также встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, вице-президентом Европейской комиссии Маргаритис Шинас, президентом Европарламента Дэвидом Мария Сассоли и верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелль Фонтельесом, а также с депутатами Европарламента и еврокомиссарами.

