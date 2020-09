Президент Грузии призывает Армению и Азербайджан к миру

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к миру после возобновления столкновений между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха утром 27 сентября.

В заявлении, опубликованном в Twitter, президент Зурабишвили выразила обеспокоенность возобновлением противостояния между двумя соседними странами.

«Стабильность и мир в нашем регионе должны быть общей целью», — сказала президент Грузии.

Несколькими днями ранее, 24 сентября, во время встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым Саломе Зурабишвили выразила готовность Грузии сыграть роль платформы мира и стабильности в соответствии с волей правительств Азербайджана и Армении.

