Фото: со страницы ЦИК Грузии в facebook
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Грузинская мечта и оппозиция подписали Кодекс поведения к выборам

15/09/2020 - 12:21
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На фоне взаимных обвинений, 14 сентября Правящая партия Грузинская мечта и оппозиционные партии по-отдельности подписали Кодекс поведения для политических партий к парламентским выборам, назначенным на 31 октября.

По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Кодекс поведения, который был разработан при поддержке Швейцарии, Агентства США по международному развитию (USAID) и Международного республиканского института (МРИ) США, представляет собой «добровольные этические нормы, направленные на соблюдение демократических ценностей и основных свобод; проведение предметной, ориентированной на программу, инклюзивной избирательной кампании, обеспечивающей равные возможности для участников избирательного процесса».

Согласно Кодексу поведения, политические партии соглашаются на различных принципах, включая достойную и справедливую конкуренцию, уважение прав избирателей, а также соблюдение кодекса и мониторинг его соблюдения.

Согласно статье 1 Кодекса поведения, стороны соглашаются признать верховенство закона, действовать в соответствии с Конституцией Грузии, соблюдением принципов демократического управления и общественных интересов. Партии обязуются уважать и защищать права избирателей, кандидатов и политических партий, без использования языка ненависти или дискриминации. Стороны также соглашаются мирно проводить инклюзивный и представительный избирательный процесс, в котором будут обеспечены равные возможности для всех избирателей и других участников избирательного процесса.

Согласно статье 2 кодекса, политические партии соглашаются уважать конкурентные политические партии и кандидатов, не препятствовать кампаниям друг друга ни напрямую и ни с помощью наемных третьих лиц, т.н. «ботов».

Согласно статье 3 кодекса, стороны соглашаются предоставить избирателю возможность сделать информированный и свободный выбор без каких-либо ограничений и/или притеснений. Партии также соглашаются строго придерживаться социальной дистанции и соответствующих рекомендаций, разработанных Министерством здравоохранения, для предотвращения распространения коронавируса, а также воздерживаться от подкупа избирателей.

В соответствии со статьей 4, стороны соглашаются внедрять и применять Кодекс поведения в партийной структуре, региональных организациях и повседневной деятельности, а также соглашаются, что миссии международных наблюдателей, независимые организации гражданского общества и медиа-группы наблюдают и оценивают соблюдение партиями обязательств, взятых по кодексу.

Оппозиционные партии вместе подписали кодекс в офисе Лейбористской партии в Тбилиси. Ниже приводится список партий, подписавших кодекс, по состоянию на 14 сентября:

  • Грузинская мечта
  • Победившая Грузия
  • Свободные демократы
  • Христианско-консервативная партия
  • Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели
  • Свобода — Путь Звиада Гамсахурдиа
  • Новые христиан-демократы
  • Лейбористская партия
  • Республиканская партия
  • Движение — государство ради народа
  • Христианско-демократическое движение
  • Европейские демократы
  • Единое национальное движение
  • Новый политический центр — Гирчи
  • Демократическое движение — Единая Грузия
  • Европейская Грузия
  • Гражданский альянс за свободу
  • За справедливость
  • Лело за Грузию
  • Национально-демократическая партия

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15/09/2020 - 12:21
3 1 minute read

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