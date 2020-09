Грузинская мечта и оппозиция подписали Кодекс поведения к выборам

На фоне взаимных обвинений, 14 сентября Правящая партия Грузинская мечта и оппозиционные партии по-отдельности подписали Кодекс поведения для политических партий к парламентским выборам, назначенным на 31 октября.

По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Кодекс поведения, который был разработан при поддержке Швейцарии, Агентства США по международному развитию (USAID) и Международного республиканского института (МРИ) США, представляет собой «добровольные этические нормы, направленные на соблюдение демократических ценностей и основных свобод; проведение предметной, ориентированной на программу, инклюзивной избирательной кампании, обеспечивающей равные возможности для участников избирательного процесса».

Согласно Кодексу поведения, политические партии соглашаются на различных принципах, включая достойную и справедливую конкуренцию, уважение прав избирателей, а также соблюдение кодекса и мониторинг его соблюдения.

Согласно статье 1 Кодекса поведения, стороны соглашаются признать верховенство закона, действовать в соответствии с Конституцией Грузии, соблюдением принципов демократического управления и общественных интересов. Партии обязуются уважать и защищать права избирателей, кандидатов и политических партий, без использования языка ненависти или дискриминации. Стороны также соглашаются мирно проводить инклюзивный и представительный избирательный процесс, в котором будут обеспечены равные возможности для всех избирателей и других участников избирательного процесса.

Согласно статье 2 кодекса, политические партии соглашаются уважать конкурентные политические партии и кандидатов, не препятствовать кампаниям друг друга ни напрямую и ни с помощью наемных третьих лиц, т.н. «ботов».

Согласно статье 3 кодекса, стороны соглашаются предоставить избирателю возможность сделать информированный и свободный выбор без каких-либо ограничений и/или притеснений. Партии также соглашаются строго придерживаться социальной дистанции и соответствующих рекомендаций, разработанных Министерством здравоохранения, для предотвращения распространения коронавируса, а также воздерживаться от подкупа избирателей.

В соответствии со статьей 4, стороны соглашаются внедрять и применять Кодекс поведения в партийной структуре, региональных организациях и повседневной деятельности, а также соглашаются, что миссии международных наблюдателей, независимые организации гражданского общества и медиа-группы наблюдают и оценивают соблюдение партиями обязательств, взятых по кодексу.

Оппозиционные партии вместе подписали кодекс в офисе Лейбористской партии в Тбилиси. Ниже приводится список партий, подписавших кодекс, по состоянию на 14 сентября:

Грузинская мечта

Победившая Грузия

Свободные демократы

Христианско-консервативная партия

Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели

Свобода — Путь Звиада Гамсахурдиа

Новые христиан-демократы

Лейбористская партия

Республиканская партия

Движение — государство ради народа

Христианско-демократическое движение

Европейские демократы

Единое национальное движение

Новый политический центр — Гирчи

Демократическое движение — Единая Грузия

Европейская Грузия

Гражданский альянс за свободу

За справедливость

Лело за Грузию

Национально-демократическая партия

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)