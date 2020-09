Конституционный суд признал прекращение депутатских полномочий Нике Мелия конституционным

Конституционный суд Грузии 25 сентября постановил, что прекращение депутатского мандата представителю Национального движения Нике Мелия в 2019 году было конституционным.

Мелия в своем конституционном иске заявлял, что Парламент Грузии не должен был прекращать ему полномочия только на основании решения суда первой инстанции, и что ему должна была быть предоставлена ​​возможность обжаловать этот приговор в Апелляционном и Верховном суде.

По заявлению истца, согласно действующему законодательству, даже в том случае, если суды вышестоящих инстанций вынесут оправдательный вердикт в отношении Мелия, восстановить его в должности все равно будет невозможно, что лишает смысла право на обжалование вердикта суд первой инстанции.

По заявлению стороны ответчика — Парламента Грузии, вступление в силу судебного решения тесно связано с вопросом его исполнения. В том случае, если вступление вердикта в силу будет зависеть от исчерпания апелляционного механизма, «решение суда первой инстанции не может быть исполнено». По мнению ответчика, если исполнение решения суда первой инстанции будет отложено до окончательного решения по делу, «это может привести к нарушению права на равенство между осужденного депутата Парламента и всех других осужденных».

Аргументы Конституционного Суда

Конституционный суд в своем решении отметил, что он «принимает во внимание постоянную необходимость в том, чтобы законодательную деятельность должны осуществлять только такие лица, которые пользуются высокой репутацией, и поведение которых не противоречит статусу члена Парламента, как высшего представительного органа страны».

«В том случае, если лицо, признанное виновным судом первой инстанции, продолжает работать в законодательном органе, и суд последней инстанции подтвердит его виновность, это нанесет непоправимый ущерб не только Парламенту, но и представительной, законодательной, контролирующей и другого вида деятельности, осуществленной этим членом Парламента в определенный отрезок времени», — заявляет Конституционный суд.

Суд сравнил прекращение полномочий депутата с импичментом и оценил это, как средство обеспечения надлежащего управления и общественного доверия. По разъяснению суда, прекращение мандата Нике Мелия было правильным решением в соответствии со статьей 39 (5) Конституции.

Судьями, которые отклонили иск Мелия, являются те судьи, назначение которых в суд вызвало недовольство гражданского общества и оппозиции, а также последовали обвинения в их связях с Грузинской мечтой. Этими судьями являются: новый председатель Конституционного суда Мераб Турава, имя которого связано с судебным спором о праве собственности на телеканал «Рустави 2»; Манана Кобахидзе, бывший депутат Грузинской мечты до 2017 года, и первый вице-спикер Парламента в 2012-2016 годах; Ева Гоциридзе, назначение которой вызвало критику со стороны оппозиции и НПО в связи с ее проправительственной деятельностью во время работы в Высшем совете юстиции в 2017 г.; Васил Роинишвили, назначение которого в мае подверглось резкой критике со стороны членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, оппозиции и неправительственных организаций.

Четыре судьи — Теймураз Тугуши, Ирине Имерлишвили, Георгий Кверенчхиладзе и Тамаз Цабуташвили — высказали отличающиеся мнения. Это те четыре судьи, которые также выразили иное мнение по поводу решения Конституционного суда от 30 июля. Дело касалось иска народного защитника относительно правил избрания судей в Верховный суд, который не был удовлетворен Конституционным судом. Народный защитник полагал, что отсутствие прозрачности и произвольные процедуры в процессе отбора привело бы к предвзятому назначению неквалифицированных судей в Верховный суд, что нарушило бы право на справедливое судебное разбирательство в Грузии.

Ответ Национального движения

Кандидат в мажоритарные депутаты Парламента от Национального движения в округе муниципалитетов Гурджаани, Сагареджо, Сигнаги и Дедоплисцкаро Леван Бежашвили заявил, что решение Конституционного суда является политически мотивированным и не имеет ничего общего с конституционным правом. По словам Бежашвили, судьи приняли решение в результате политического давления.

