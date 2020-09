Республиканцы присоединились к избирательному блоку ЕНД

На мероприятии 15 сентября пять политических партий — Единое национальное движение, Республиканская партия, Движение – государство ради народа, Европейские демократы, Прогресс и свобода — сформировали избирательный блок. Блок будет баллотироваться на парламентских выборах 31 октября под названием «Единое национальное движение, оппозиционное объединение союз — Сила в единстве».

В свою очередь, оппозиционное объединение «Сила в единстве была создана накануне президентских выборов 2018 года, которое под предводительством Национального движения в настоящее время объединяет 9 оппозиционных партий.

«Мы обещаем, что это объединение, которое было создано в 2018 году, одержит решительную победу на парламентских выборах 2020 года для того, чтобы Грузия вернула себе свободу и вернулась на путь развития», — заявил один из лидеров Единого национального движения Григол Вашадзе.

По словам председателя «Движения – государство ради народа» Ники Мачутадзе, на выборах у блока будет единый список и единые мажоритарные кандидаты.

Председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе заявила, что «политика — это ни презрение, ни ненависть, ни комплексы и ни любовь. Политика — это принципы, ценности и общие интересы для развития нашей страны».

«Мы, республиканцы решили, и наши интересы совпали, объединиться с Национальным движением в блоке – Сила в единстве, потому что это политическая сила, которая более всего беспокоит Бидзину Иванишвили. Мы объединились потому, чтобы республиканцы также внесли… свой вклад, чтобы на этих выборах наша страна получила новое, сильное коалиционное правительство для ого, чтобы покончить с болотом Бидзины Иванишвили», — добавила Самнидзе.

Республиканская партия, которая на протяжении многих лет резко критиковала правительство Единого национального движения, впервые выразила симпатию к бывшей правящей партии в 2018 году путем поддержки кандидата ЕНД Григола Вашадзе во втором туре президентских выборов. В ходе парламентских выборов 2012 года республиканцы входили в состав коалиции Грузинская мечта. Перед парламентскими выборами 2016 года партия отделилась от большинства Грузинской мечты, на выборах баллотировалась самостоятельно и набрала только 1,55% голосов. Одна из партий избирательного блока «Прогресс и свобода» была основана 10 августа Кахой Окриашвили, который был избран в Парламент мажоритарным депутатом от имени Грузинской мечты, и братьями-бизнесменами Цезаром и Лашей Чочели. Каха Окриашвили был одним из т.н. «мятежников мажоритариев» Грузинской мечты, которые в ноябре 2019 года провалили законодательные изменения для перехода к полностью пропорциональной системе.

