«TI Грузия» критикует судью дела Георгия Руруа за «попытку дискредитации» организации

НПО «Международная прозрачность – Грузия» в своем заявлении от 14 сентября выразила обеспокоенность по поводу попытки судьи по делу Гиоргия Руруа Валериана Бугианишвили дискредитировать организацию, и заявила, что своими действиями Бугианишвили продолжает «крайне опасную тенденцию, когда судебная система повторяет послания правящей партии и пытается подорвать авторитет правозащитной организации» .

Заявлению «Международной прозрачности – Грузия» предшествовал отказ Бугианишвили принять во внимание мнение друга суда (Amicus Curiae), представленное организацией в Тбилисский городской суд в январе этого года, на том основании, что он был «предвзятым и поддерживал сторону защиты».

По заявлению организации, «это еще раз указывает на то, что судья по делу Георгия Руруа, предположительно, руководствовался политически мотивами».

Отметив, что Amicus Curiae является обычной практикой во всех демократических странах, и что его цель состоит в том, чтобы помочь суду в оценке правовых вопросов и принятии справедливых решений, «Международная прозрачность – Грузия» подвергла критике Бугианишвили за его «общие оценки» и «поверхностное отношение» к указанному механизму.

Георгий Руруа, один из акционеров оппозиционной телекомпании «Мтавари архи», был задержан правоохранителями 18 ноября 2019 года, а 30 июля этого года суд приговорил его к четырем годам лишения свободы по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Адвокаты и сторонники Георгия Руруа называют расследование политически мотивированным. В соображениях друга суда «Международная прозрачность — Грузия» заявила, что «Георгий Руруа во время личного обыска и различных процессуальных действий был незаконно ограничен в правах и свободах, гарантированных Конституцией Грузии и международными актами».

