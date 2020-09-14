Источник: Национальная служба статистики Грузии
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Внешняя торговля Грузии в январе-августе 2020 года

14/09/2020 - 16:52
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По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 14 сентября, в январе-августе 2020 года внешнеторговый оборот Грузии снизился на 16,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года до 7,02 млрд долларов США.

Экспорт в январе-августе 2020 года снизился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 2,07 млрд долларов США. Импорт упал на 17,5% до 4,9 млрд долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 2,88 млрд долларов США.

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14/09/2020 - 16:52
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