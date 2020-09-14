Общественные настроения по результатам опроса, проведенного по заказу НДИ
Согласно результатам опроса общественного мнения, опубликованного 14 сентября, примерно за шесть недель до октябрьских парламентских выборов, который был проведен по заказу Национально-демократического института США (НДИ), несмотря на то, что экономические проблемы по-прежнему остаются самыми злободневными вопросами для грузин, значительное увеличенное число населения считает, что страна движется в правильном направлении.
В частности, на вопрос, в каком направлении развивается страна, 39% респондентов считают, что она идет в правильном направлении (на 19 процентных пункта больше, чем в ноябре 2019 года), по мнению 32% — в неправильном направлении (в ноябре — 53%), а 20% говорят, что Грузия вообще не меняется (ноябрь — 24%).
Что касается состояния демократии, 48% респондентов считают, что Грузия в настоящее время является демократией, что значительно выше, чем в ноябре 2019 года (33%). Также по сравнению с ноябрем прошлого года (57%) снизилась доля тех, кто считает, что Грузия на данный момент не является демократией (37%).
Октябрьские парламентские выборы
Согласно результатам опроса, большинство опрошенных — 88% — собирается участвовать в октябрьских парламентских выборах, хотя 59% еще не определились, за кого голосовать.
На вопрос, за какую партию они проголосовали бы, если выборы состоятся завтра, 40% опрошенных ответили, что не знают, 24% отказались отвечать, 17% назвали правящую партию Грузинскую мечту, 9% не поддержали никакую партию, 5% — выбирает Единое национальное движение, а остальные партии назвали в целом 5% опрошенных. Как отмечается в результатах опроса, «показатели отдельных партий настолько низкие, что их нельзя использовать для прогнозирования результатов выборов».
«Такое обилие колеблющихся граждан — это одновременно означает вызов и возможность для партий. Кандидатам придется приложить много усилий, чтобы предлагать гражданам пути решения проблем и тем самым успеть добиться вдохновить и мотивировать их» — сказал Алан Гиллам, директор офиса НДИ в Грузии.
Согласно результатам опроса общественного мнения, большинство населения (56%) убеждено, что парламентские выборы пройдут в свободной и справедливой среде, хотя некоторые вызовы все же остаются. Например, около одной трети (30%) опрошенных говорят, что подкуп избирателей — самая большой вызов для справедливого проведения выборов.
Для 36% опрошенных при принятии решения по выборам наиболее важна экономическая политика партии, за которой следует позиция партии по вопросам здоровья (12%) и верховенства закона (12%). Видение партии по вопросам национальной безопасности считается наиболее важным с точки зрения 10% опрошенных, по вопросам образования – для 7% и по вопросам международных отношений – для 5%.
Вопросы национального и местного уровня
49% респондентов называют рабочие места важнейшим вопросам национального уровня, 39% — бедность, 28% — территориальную целостность. 20% респондентов считают самым важным вопросом рост цен/инфляцию, образование — 13%, пенсии — также 13%.
По мнению 67% респондентов, самой большой проблемой для экономики Грузии является безработица, 33% называют в ответ на тот же вопрос — рост цен/инфляцию, 22% — бедность, 20% — низкую зарплату, 18% — обесценивание лари, 11% — высокие налоги, 10 % — коранавирус и 6% — закрытие границ.
На местном уровне наиболее важными проблемами для опрошенных являются дороги (31%), водоснабжение (22%), загрязнение окружающей среды (13%), дорожное движение (13%), парки и озеленение (12%) и общественный транспорт (10%).
Что касается, в частности, столицы, то здесь наиболее серьезными проблемами являются дорожное движение (31%), дороги (23%) и загрязнение окружающей среды (22%), за ними следуют парки и озеленение (20%) и общественный транспорт (17%). Водоснабжение (41%) и дороги (40%) считаются наиболее важными вопросами для жителей сельской местности.
В связи с этим 88% респондентов разделяют мнение о том, что «охрана окружающей среды и сокращение загрязнения воздуха важны, даже если это требует введения более строгих правил для бизнеса и людей». Кроме того, 75% тбилисцев, отвечая на вопрос о наиболее актуальных экологических проблемах, назвали загрязнение воздуха, а 18% — безопасность пищевых продуктов.
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