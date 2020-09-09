Наталья Вутова. Фото: Совет Европы
Новости

Назначен новый руководитель Офиса Совета Европы в Грузии

09/09/2020 - 21:50
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Новым руководителем Офиса Совета Европы в Грузии назначена Наталья Вутова. Вутова сменила Кристиана Урсе, занимавшего этот пост в 2015-2020 гг.

До прихода на новую должность Наталья Вутова в 2015-2020 гг. занимала должность главы Офиса Совета Европы в Ереване.

Вутова имеет 25-летний опыт работы в Совете Европы и ОБСЕ. Он работал над проектами в области прав человека и правовой реформы в Армении, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Грузии, России, Украине и Казахстане.

Ранее она была заместителем главы Офиса Совета Европы в Украине (2007-09), а в 2002-04 гг. – была специальным представителем генерального секретаря Совета Европы в Армении. Вутова также сотрудничала с организацией Médecins sans Frontières (Врачи без границ) в Чечне.

25 августа новый руководитель Офиса Совета Европы в Грузии встретилась с министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Как сообщили в МИД Грузии, в ходе встречи «акцент был сделан на успешном председательстве Грузии в Комитете министров Совета Европы».

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09/09/2020 - 21:50
11 1 minute read

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