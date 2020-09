В оккупированной Абхазии 1 ноября пройдут «выборы местного самоуправления»

По решению «президента» оккупированной Абхазии, «выборы местного самоуправления» в регионе состоятся 1 ноября. Соответствующий приказ Аслан Бжания подписал 31 августа.

Представители «органов местного самоуправления» в оккупированном регионе избираются сроком на 4 года.

Примечательно, что около 30 000 этнических грузин, проживающих в Гальском районе Абхазии, которых лишили «абхазского гражданства» в 2014 и 2017 годах, не могут участвовать в выборах «президента, парламента и органов местного самоуправления».

К «президентским выборам» в оккупированной Абхазии в 2019 году «избирательная администрация» региона зарегистрировала всего 900 избирателей из Гали, имеющих абхазские «паспорта».

