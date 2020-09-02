«Выборы» в Абхазии, фото: aiaaira.com
Новости

В оккупированной Абхазии 1 ноября пройдут «выборы местного самоуправления»

02/09/2020 - 14:17
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По решению «президента» оккупированной Абхазии, «выборы местного самоуправления» в регионе состоятся 1 ноября. Соответствующий приказ Аслан Бжания подписал 31 августа.

Представители «органов местного самоуправления» в оккупированном регионе избираются сроком на 4 года.

Примечательно, что около 30 000 этнических грузин, проживающих в Гальском районе Абхазии, которых лишили «абхазского гражданства» в 2014 и 2017 годах, не могут участвовать в выборах «президента, парламента и органов местного самоуправления».

К «президентским выборам» в оккупированной Абхазии в 2019 году «избирательная администрация» региона зарегистрировала всего 900 избирателей из Гали, имеющих абхазские «паспорта».

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02/09/2020 - 14:17
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