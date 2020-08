Джапаридзе-Окруашвили — Оппозиция представила единых кандидатов в оставшихся двух округах Тбилиси

После встречи в офисе Лейбористской партии в Тбилиси 18 августа оппозиционные партии выдвинули единых кандидатов в оставшихся двух округах Тбилиси.

От имени Объединенной оппозиции Зураб-Гирчи Джапаридзе, один из лидеров партии «Гирчи», будет баллотироваться по избирательному округу Дидубе-Чугурети. В Сабуртальском избирательном округе Объединенную оппозицию будет представлять один из основателей партии «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили.

В остальных 6 округах о за голоса избирателей от имени оппозиции будут бороться:

Элене Хоштария — Европейская Грузия — Ваке ;

; Ника Мелия — Единое национальное движение — Глдани ;

; Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели — Исани ;

; Леван Хабеишвили — Единое национальное движение — Самгори ;

; Шалва Шавгулидзе — Свободные демократы — Мтацминда-Крцаниси ;

; Шалва Нателашвили — Лейбористская партия — Надзаладеви.

Заявления лидеров оппозиции

После завершения встречи представитель Единого национального движения, кандидат в мажоритарные депутаты от оппозиции в Глдани Ника Мелия заявил журналистам, что партия открыто поддерживает Джапаридзе в округе Дидубе-Чугурети и «поможет ему победить кандидата Грузинской мечты». Что касается Сабуртальского округа, учитывая, что здесь представлен «ряд достойных кандидатов от оппозиции», партия не будет просто выдвигать конкурирующего кандидата в этом округе.

Он также выразил надежду, что оппозиция подпишет совместную декларацию в ближайшем будущем, в которой будет сказано, что оппозиционные партии не будут создавать коалицию с «Грузинской мечтой», «которая развалила все, что можно было развалить за восемь лет». «В ближайшее время вся Грузия будет знать, что никто никогда не будет создавать коалицию для Бидзины Иванишвили в ущерб этой стране», — добавил он.

Один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия также выразил удовлетворенность соглашением, достигнутым между оппозиционными партиями по мажоритарным кандидатам по всему Тбилиси. По его словам, единые кандидаты от оппозиции имеют «очень высокие шансы» на победное завершение избирательной борьбы в первом же туре.

«Наши граждане должны знать, что этот оппозиционный спектр, когда это нужно для дела, способен снизить риски страны, несмотря на резкие различия, что является нормальным для демократии», — заявил Бокерия, добавив, что «победить Иванишвили и мирно выпроводить его — ключевая задача для всей страны».

Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили подчеркнул важность принятой оппозиционными партиями декларации о «взаимной защите» голосов, заявив, что «режим (Иванишвили) потеряет столицу 31 октября».

Зураб Джапаридзе планирует одержать победу над одним из «главных лиц» Грузинской мечты Гией Вольским на октябрьских парламентских выборах в Дидубе-Чугуретском избирательном округе. По его Джапаридзе, согласно договоренности, в тех округах, где выдвигаются единые оппозиционные кандидаты, его партия не будет выдвигать своих мажоритарных кандидатов.

Ираклий Окруашвили также подчеркнул важность соглашения, достигнутого между оппозиционными партиями по единым кандидатам, и сказал, что его выдвижение в Сабуртальском избирательном округе «является большой честью и большим вызовом». Он также назвал своим главным конкурентом Бидзину Иванишвили, который, по словам Окруашвили, «ассоциируется с возросшим криминалом, коррупцией и бесперспективностью».

