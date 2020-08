Оппозиционные партии подписали меморандум о защите голосов друг друга

Около 30 оппозиционных партий, в том числе Единое национальное движение, Европейская Грузия, Лело, Стратегия Агмашенебели, Гирчи, Республиканская партия и Единая Грузия-Демократическое движение, 24 августа подписали меморандум о защите голосов друг друга к парламентским выборам, которые должны пройти осенью этого года.

В тексте меморандума оппозиционные партии называют «олигархический режим Иванишвили» одним из главных вызовов демократическому развитию страны и главной задачей для себя ставят усиление «общественного доверия и поддержки к выборам».

Они подчеркивают важность мирной смены власти посредством выборов, и подчеркивают необходимость скоординированной работы оппозиции для защиты голосов избирателей в таких условиях, где «административные ресурсы мобилизованы в руках (Бидзины) Иванишвили».

«Задачей партий будет не защита голосов избирателей с отдельными политическими вкусами, а защита прозрачности всего избирательного процесса и выбора каждого гражданина. Мы собираемся разработать конкретные механизмы сотрудничества для достижения этой цели», — говорится в меморандуме.

Оппозиционные партии наряду с координацией с целью защиты голосов друг друга договорились также работать вместе с международными наблюдателями, чтобы «вокруг легитимности выборов не возникли знаки вопроса».

«С поражением Иванишвили на парламентских выборах 2020 года вредной традиции манипуляций на выборах в Грузии необходимо положить конец», — заявили оппозиционные партии.

Заявления лидеров оппозиции

По словам депутата Парламента от Единого национального движения Тины Бокучава, «сегодняшний день показал, что «оппозицию объединяет гораздо больше, чем разделяет». Она назвала меморандум, подписанный оппозицией, «стратегически важным» и сказала, что за меморандумом последуют и другие важные решения, в том числе, «документ, в котором будет четко указано, что ни одна оппозиционная партия не будет формировать коалиционное правительство с Бидзиной Иванишвили».

Депутат от Европейской Грузии Давид Бакрадзе также заявил, что меморандум свидетельствует о единстве оппозиции. Он также отметил, что для защиты голосов избирателей оппозиция создаст «общий штаб» во главе с лидером партии «Европейские демократы Грузии» Паатой Давитая. По словам Бакрадзе, оппозиционные партии также планируют создать единую базу данных нарушений на выборах.

«Мы надежно закроем все двери для фальсификации и искажения истории, если кто-то попытается сделать это, не получится у его и завершится худшими результатами для него», — сказал лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили.

Один из лидеров партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе подчеркнул важность координации и приверженности соглашению между оппозиционными партиями. «Когда мы подписываем соглашение, мы должны соблюдать его. Это то, чего от нас требуют наши сторонники», — сказал он журналистам.

