Правительство Грузии одноразово выделит финансовую помощь бывшим сотрудникам Frontera

Как сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава 6 августа, правительство одноразовым образом начислит по 1200 лари бывшим сотрудникам американской нефтедобывающей компании Frontera Resources, которые были уволены с работы. Эту сумму выплатит Корпорация нефти и газа Грузии.

По словам министра экономики, компания «Фронтера» имеет задолженность по зарплатам перед уволенными сотрудниками за 17 месяцев.

23 июля правительство Грузии объявило, что страна не расторгнет контракт с компанией, несмотря на победу в длительном споре с Frontera Resources в Международном арбитражном суде.

Натиа Турнава отметила, что на данном этапе государство находится в «достаточно позитивной и активной коммуникации» с компанией, и идет подготовка к согласованию определенных технических вопросов.

Учитывая, что у Frontera больше нет препятствий для выполнения своих обязательств, министр экономики выразила надежду, что компания полностью погасит существующую задолженность по заработной плате перед бывшими сотрудниками.

Разногласия по поводу деятельности американской компании повлияли на отношения между двумя странами. В связи с правовым спором несколько американских законодателей направили властям Грузии критические письма, в которых утверждали, что «Фронтера» преследуется Грузией.

