Члены СБ ООН выступили с заявлением в поддержку Грузии в связи с 12-й годовщиной августовской войны

Действующие и будущие члены Совета Безопасности ООН — Бельгия, Эстония, Франция, Германия, США, Великобритания, а также Ирландия и Норвегия – выступили с совместным заявлением в поддержку Грузии в связи с 12-й годовщиной российско-грузинской августовской войны. 8 стран решительно поддержали независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии.

Согласно документу, «присутствие российских вооруженных сил в регионах Грузии — Абхазии и Южной Осетии, также так и признание Россией т.н. независимости этих регионов, нарушает территориальную целостность Грузии, подрывает ее суверенитет и международный порядок, основанный на правилах».

«Мы помним тех, кто погиб (в этой войне), тех, кто потерял свои дома; Печально, что с момента заключения соглашений от 12 августа и 8 сентября 2008 года был достигнут незначительный прогресс в урегулировании конфликта», — говорится в совместном заявлении представителей восьми стран в ООН.

В документе в поддержку Грузии они также напомнили России о ее обязательствах по соглашениям от 12 августа и 8 сентября, добавив, что присутствие российских войск в Абхазии и Цхинвальском регионе «еще больше разделяет (местные) общины и подвергает риску жизни пострадавшего в результате конфликта населения».

Действующие и будущие члены Совета Безопасности ООН также отметили в своем заявлении, что они глубоко обеспокоены активизацией «процесса бордеризации» в течение прошлого года, в том числе во время пандемии коронавируса.

В то же время в документе говорится, что «в и без того сложный период власти де-факто власти Абхазии и Цхинвали продолжали практиковать произвольные задержания вдоль административных границ». В заявлении также говорится, что руководство оккупированного Цхинвали «неоднократно отказывалось немедленно эвакуировать местных жителей (в Тбилиси для медицинской помощи) и от получения гуманитарной помощи».

Действующие и будущие члены Совета Безопасности ООН выразили обеспокоенность в связи с «кампанией дезинформации России по вопросам пандемии и здравоохранения, а также ее пропагандой против жизненно важного Центра Лугара, построенной на лжи».

Согласно заявлению, «эти действия, направленные на затягивание конфликта, угрожают миру и стабильности, мешают гражданам пользоваться правами и свободами человека; Они негативно сказываются на безопасности людей, проживающих в Грузии, и вызывают дестабилизацию всего региона».

Восемь стран в очередной раз выразили поддержку ВПЛ и подчеркнули важность их безопасного, добровольного, достойного и беспрепятственного возвращения в свои дома в соответствии с принципами международного права.

Группа также подчеркнула, что из-за отсутствия у России силы воли не было достигнуто никакого прогресса на пути к примирению в рамках Женевских международных переговоров и что первоначальные надежды не оправдались.

«Мы по-прежнему решительно поддерживаем мирное урегулирование конфликта в Грузии и призываем все стороны удвоить свои усилия в формате Женевских международных дискуссий», — говорится в заявлении.

