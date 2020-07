Фоторепортаж: Историки и активисты почтили память жертв советского террора

Гражданские активисты и историки под руководством «Лаборатории исследования советского прошлого», 30 июля собрались в Тбилиси у бывшего здания советского т.н. «ЧК», где они почтили память жертв советского политического террора.

В этот день в 1937 году был создан несудебный орган — так называемая «тройка», после чего политические репрессии приобрели новые масштабы. Советские репрессии унесли жизни сотен тысяч граждан, в том числе тысяч грузин.

Активисты символически зачитали имена около 250 граждан Грузии, расстрелянных в Тбилиси во время антисоветского восстания в августе 1924 года.

По сведениям историков, после неудавшегося восстания 1924 года коммунистические оккупационные власти расстреляли от 5000 до 7000 грузин.

