Ул. Ингороква №22, где раньше находилась советская тайная полиция, Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
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Фоторепортаж: Историки и активисты почтили память жертв советского террора

31/07/2020 - 22:32
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Гражданские активисты и историки под руководством «Лаборатории исследования советского прошлого», 30 июля собрались в Тбилиси у бывшего здания советского т.н. «ЧК», где они почтили память жертв советского политического террора.

В этот день в 1937 году был создан несудебный орган — так называемая «тройка», после чего политические репрессии приобрели новые масштабы. Советские репрессии унесли жизни сотен тысяч граждан, в том числе тысяч грузин.

Активисты символически зачитали имена около 250 граждан Грузии, расстрелянных в Тбилиси во время антисоветского восстания в августе 1924 года.

По сведениям историков, после неудавшегося восстания 1924 года коммунистические оккупационные власти расстреляли от 5000 до 7000 грузин.

Историк Ираклий Хвадагиани читает имена и фамилии жертв советского режима. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Улица Ингороква N22, где находилась советская тайная полиция, т.н. «ЧК» в Тбилиси. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Русико Кобахидзе, научный сотрудник Лаборатории исследования советского прошлого. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
На фотографии 1924 года, вынесенной на баннер, изображены направляющиеся в сторону Грузии будущие политические эмигранты Валико Джугели, Викторо Центерадзе, Григол Цинцабадзе, Василь Нодиа и Бениа Чхиквишвили в Афинах. Валико Джугели, командующий Народной гвардией Демократической Республики, также Бения Чхиквишвили, первый демократически избранный мэр Тбилиси, были застрелены в 1924 году. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Манана Тевзадзе, внучка Сардиона Тевзадзе, члена Учредительного собрания Первой Демократической Республики Грузии, читает список жертв советских репрессий. Сардион Тевзадзе был расстрелян за участие в восстании 1924 года. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Интерьер здания советской тайной полиции, которая размещалась на улице Ингороква №22. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов / Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов / Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов / Civil.ge
Ул. Ингороква №22, где раньше находилась советская тайная полиция, Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов / Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов / Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов / Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов / Civil.ge
Фото: Гурам Мурадов / Civil.ge

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