Для размещения политической рекламы в Facebook в Грузии необходимо будет указать автора

НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) заявила 15 июля, что социальная сеть Facebook ответила на открытое письмо грузинского гражданского общества, заявив, что с августа 2020 года для размещения избирательной и политической рекламы в Грузии необходимо будет указывать авторов.

«Это обеспечит гораздо более высокий уровень прозрачности и аутентичности. Пользователи будут знать, кто пытается повлиять на их решение и почему», — заявляет Facebook.

Гигант социальных сетей также добавил, что в течение последующих недель Facebook подробно проинформирует заказчиков политической рекламы о том, какую информацию они будут обязаны предоставлять для удовлетворения новых требований.

29 июня, примерно за четыре месяца до парламентских выборов в октябре этого года, 47 НПО и СМИ Грузии направили открытое письмо основателю Facebook Марку Цукербергу и вице-президенту Facebook по глобальным связям и связям с общественностью Нику Клеггу с просьбой предотвратить в Грузии «анонимные, скоординированные и направленные на политическую дискредитацию кампании».

Одним из их требований было сделать доступным оглавление и архив политической рекламы в Грузии, что позволило бы читателю получить полную информацию о личности рекламодателя/плательщика и сумме, потраченной на каждую рекламу.

Агрессивное использование социальных сетей

Facebook уже давно стал новой ареной политического противостояния в Грузии.

В декабре 2019 года Facebook объявил, что удалил на своей платформе сотни страниц, которые были частью сети, связанной с правительством Грузии, и причиной этого решения было названо «скоординированное неаутентичное поведение».

Позже в мае социальная сеть объявила, что в рамках чистки фальшивых аккаунтов удалила восемь сетей учетных записей, страниц и групп со своей платформы, две из которых действовали в Грузии. Согласно заявлению Facebook, грузинские сети были нацелены на внутреннюю аудиторию, аналогично сетям, удаленные в США, Мьянме и Мавритании. Кроме того, Facebook удалил со своей платформы сеть российских и иранских аккаунтов, которые работали на иностранную аудиторию. Согласно Facebook, мишенью страниц, связанных с Россией, было также и грузинское общество.

