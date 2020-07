Грузия открывает границы с Франции, Германии и странам Балтии

После заседания Межведомственного координационного совета 8 июля пресс-спикер премьер-министра Ираклий Чиковани заявил, что Германия, Франция, Эстония, Латвия и Литва — пять стран-членов ЕС — будут первыми странами, которым без предварительных условий откроет Грузия границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

По словам Чиковани, граждане и жители 5 перечисленных стран смогут приезжать в Грузию с любыми видами визитов, но только прямым воздушным путем. Он также отметил, что перед пересечением грузинской границы они должны будут заполнить специальную электронную анкету, в которой укажут историю путешествий за последние 14 дней до въезда в Грузию, местоположение на время пребывания в Грузии, контактную и иную информацию.

Пресс-спикер премьер-министра также сообщил, что с компанией Lufthansa уже достигнута договоренность о запуске двух рейсов в неделю с августа 2020 года по направлению Мюнхена. Кроме того, по его словам, ведутся работы с AirBaltic и AirFrance.

В то же время, если в результате прохождения термоскрининга у визитера будет зафиксирована температура более 37 градусов, ему проведут PCR тест в аэропорту.

По словам Чиковани, деловые визиты будут осуществляться беспрепятственно из всех стран после заполнения соответствующей формы и согласования с соответствующим отраслевым ведомством. В то же время гости, посещающие Грузию с деловым визитом гости каждые 72 часа должны проходить PCR тест за свой счет или пройти обязательный 14-дневный карантин.

Примечательно, что граждане Грузии, вернувшиеся и стран ЕС, будут проходить 14-дневный обязательный карантин.

Пресс-спикер премьер-министра также добавил, что правительство ведет двусторонние переговоры и с другими государствами-членами ЕС об открытии границ, но не уточнил, с какими.

Испания и Румыния входят в число стран-членов ЕС, которые объявили об открытии границ для стран Южного Кавказа, но только если эти страны также откроют им границы.

Чиковани также уточнил, что на данном этапе для Грузии границы не открывают: Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Норвегия, Мальта, Финляндия, Швейцария, Чехия, Словакия, Венгрия. Соответственно, с точки зрения полетов с ними, существующий статус-кво сохраняется. Однако была создана совместная комиссия с Венгрией для работы по восстановлению сообщения.

По решению правительства Грузии, границы для международного туризма должны были быть открыты с 1 июля, однако позже открытие границ было отложено на неопределенное время.

Согласно решению правительства Грузии, въезд в страну для иностранных граждан был запрещен 18 марта.

