Министр иностранных дел Венгрии посещает Тбилиси

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто 6 июля посещает Грузию. Он является первым высокопоставленным официальным лицом, прибывшим в Грузию во время пандемии коронавируса.

Выступая на брифинге после встречи со своим венгерским коллегой, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сказал, что Венгрия «является решительным сторонником европейской и евроатлантической интеграции Грузии». Он поблагодарил Петера Сийярто за «четкую поддержку» европейских и евроатлантических устремлений Грузии на министерских встречах НАТО и Восточного партнерства.

Залкалиани также поблагодарил своего венгерского коллегу за поддержку и солидарность с Грузией во время пандемии.

Министры также обсудили возможность открытия границ. МИД Грузии цитирует слова Петера Сийярто: «Мы полностью понимаем, что Грузия расширила свои ограничения в этом отношении. Учитывая, что обе страны добились успеха в этой области, обе страны предпринимаем осторожные шаги в этом направлении. Мы договорились создать рабочую группу для постоянного обмена информацией по этому вопросу».

Залкалиани написал в Twitter, что визит министра иностранных дел Венгрии во время пандемии является доказательством дружбы и партнерства между двумя странами в Грузии.

Министры также рассказали о венгерской авиакомпании Wizz Air, которая летает из аэропорта Кутаиси в Европу. Петер Сийарто заявил, что, как только компания возобновит оперирование в полном масштабе, одним из ее приоритетных направлений по-прежнему будет Грузия.

Сегодня же министр Сийярто встретился с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

В рамках визита он встретится с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнова, министром регионального развития и инфраструктуры Майей Цкитишвили и министром образования, науки, культуры и спорта Михаилом Чхенкели, а также с Католикосом-Патриархом Грузии Илией II.

