ЕС приступает к отмене ограничений для граждан Грузии на границе

Совет Европейского Союза, состоящий из глав правительств 27 государств-членов, 30 июня принял постановление об отмене ограничений пограничных для 14 стран, не являющихся членами союза, включая Грузию.

Грузия входит в список «безопасных стран», граждане которых смогут въезжать в ЕС с 1 июля.

Решение не является обязательным к выполнению для государств-членов ЕС, и каждое государство может ввести ограничения для граждан стран, которые считаются безопасными с точки зрения распространения коронавируса.

Согласно рекомендации Совета Европейского Союза, такой шаг должен быть двусторонним, и правительству Грузии тоже придется открыть свои границы для путешественников из стран ЕС.

По заявлению Совета Европейского Союза, список будет обновляться каждые две недели, поскольку все страны, считающиеся «безопасными», должны будут соответствовать определенным критериям, связанным с эпидемиологической ситуацией.

Рекомендация также распространяется на страны Шенгенской зоны, включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Грузия еще не возобновила международные поездки за границу. Ограничения на международные полеты продлены до 31 июля.

