Тойво Клаар завершил свой визит в Грузию

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, который посетил Тбилиси 1-6 июня, заявил, что он провел «очень полезные дискуссии с официальными лицами Грузии, гражданским обществом и международными представителями в течение пяти дней».

Визит Клаара в Грузию прошел в то время, когда 51-й раунд Женевских международных переговоров, сопредседателями которого является он сам, был отложен из-за пандемии коронавируса.

На встрече с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани 3 июля стороны обсудили сложную ситуацию в области безопасности и гуманитарную ситуацию в оккупированных регионах в условиях пандемии.

На встрече Залкалиани акцентировал внимание на «участившихся провокациях со стороны России, на незаконном процессе т.н. «бордеризации», закрытии оккупационной линии, ограничение свободы передвижения и медицинской эвакуации, в результате чего в Ахалгорском районе умерли несколько человек».

Тойво Клаар обсудил ситуацию на оккупированных территориях во время встреч с руководителем Службы государственной безопасности Григолом Лилуашвили и председателем парламентского Комитета по внешним отношениям Ираклием Бераия.

Ранее Специальный представитель ЕС посетил Тбилиси, Цхинвали и Москву в феврале, где он провел встречи вместе с еще двумя другими сопредседателями Женевских международных переговоров от ООН и ОБСЕ — Джиханом Султаноглу и Рудольфом Михалка.

