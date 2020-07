Генерал-майор Георгий Матиашвили возглавит Силы обороны

Бывший командующий Силами обороны Грузии генерал-лейтенант Владимер Чачибая передал полномочия генерал-майору Георгию Матиашвили. 42-летний Матиашвили был назначен на эту должность указом президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Президент Саломе Зурабишвили и министр обороны Ираклий Гарибашвили также приняли участие в церемонии передачи полномочий на военной базе в Вазиани 1 июля.

«Выражаю ему полное доверие на этой должности и верю, что за время его руководства Силы обороны будут развиваться и укрепляться», — заявила верховный главнокомандующий Силами обороны, президент Саломе Зурабишвили.

Владимир Чачибая возглавлял Силы обороны с декабря 2018 года.

Георгий Матиашвили до сегодняшнего дня был заместителем командующего Силами обороны и начальником Генерального штаба с декабря 2019 года. В 2018-2019 годах Матиашвили был командующим Западным командованием Сил обороны, а в 2016-2018 годах — заместителем командующего Восточным командованием Сухопутных войск.

