Делегация ЕС в Грузии осуждает «нападки» в адрес посла Германии

Делегация ЕС в Грузии, по согласованию с руководителями дипломатических миссий блока, отреагировала на заявления грузинских политиков и СМИ от 29 июня против посла Германии в Грузии Хуберта Книрша.

«Мы осуждаем нападки со стороны некоторых политических деятелей и средств массовой информации на нашего коллегу, посла Германии Хуберта Книрша», — говорится в заявлении.

«Все субъекты, которые поддерживают демократический и европейский путь Грузии, должны воздерживаться от неуважительных обвинений и уважать достоинство всех тех людей, кто активно участвует в общественной жизни».

С заявлением согласился посол Франции в Грузии Диего Колас, который написал в Twitter, что «люди могут не соглашаться друг с другом, но должны относиться друг к другу с уважением».

Выступая 26 июня перед грузинскими журналистами, посол Германии сказал, что Георгий Руруа, имя одного из акционеров телекомпании «Мтавари архи», вообще не упоминается в Соглашении от 8 марта между правящей партией и оппозицией по конституционным поправкам об избирательной реформе.

Оппозиционные партии утверждают, Соглашение от 8 марта также охватывало освобожденгие из заключения «политзаключенных», в том числе, Георгия Руруа. Правящая партия Грузинская мечта отрицает это утверждение оппозиции.

В ответ на комментарий посла Германии представитель оппозиционной Европейской Грузии Гига Бокерия заявил, что посол похож на «потерянного в переводе» (грузинский перевод названия фильма Lost in Translation) и «теперь как-нибудь он должен выйти из этой ситуации».

Лидер лейбористской партии Шалва Нателашвили обвинил посла Германии в получении финансирования от Грузинской мечты, отметив, что правительство Германии должно отозвать его. Он назвал власти Германии «пророссийскими».

