Грузинские НПО комментируют позицию посла Германии по вопросу Софио Киладзе

45 грузинских НПО 29 июня откликнулись на заявление посла Германии Хуберта Книрша, который подверг критике местные правозащитные организации за то, что они направили письмо в Комитет ООН по правам ребенка по поводу кандидатуры депутата Парламента Грузии Софио Киладзе.

По мнению организаций, их удивляет оценка посла, «когда он связывает обоснованную критику гражданского сектора с политическими процессами».

«Такое отношение создает угрозу беспрепятственному функционированию организаций гражданского общества», — заявили НПО.

Неделю назад грузинские НПО опубликовали совместное заявление с критикой выдвижения кандидатуры депутата Софио Киладзе в члены Комитета ООН по правам ребенка. Причиной этого организации указали неопытность Киладзе в области прав ребенка и непрозрачные процедуры отбора. 25 июня Посольство Германии написало, что посол выразил обеспокоенность в связи с письмом правозащитных организаций. Хуберт Книрш подверг критике организации за «нападки личностного характера» на Софио Киладзе, заявив, что такие нападки «печальны» на фоне «крайне поляризованной политической обстановки» в стране.

В ответ послу организации отметили, что процессу избрания Софио Киладзе не доставало прозрачности и что сам кандидат не обладает достаточной квалификацией для работы на «этой ответственной должности Организации Объединенных Наций».

«Мы считаем представительство грузинского государства в комитетах ООН чрезвычайно важным. Соответственно, мы были бы первыми сторонниками государства в процессе отбора кандидатов в члены Комитета по правам ребенка, если бы это было сделано открыто, прозрачно, в полном соответствии с процедурами и критериями, установленными ООН», — говорится в заявлении.

