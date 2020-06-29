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Грузинские НПО комментируют позицию посла Германии по вопросу Софио Киладзе

29/06/2020 - 22:09
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45 грузинских НПО 29 июня откликнулись на заявление посла Германии Хуберта Книрша, который подверг критике местные правозащитные организации за то, что они направили письмо в Комитет ООН по правам ребенка по поводу кандидатуры депутата Парламента Грузии Софио Киладзе.

По мнению организаций, их удивляет оценка посла, «когда он связывает обоснованную критику гражданского сектора с политическими процессами».

«Такое отношение создает угрозу беспрепятственному функционированию организаций гражданского общества», — заявили НПО.

Неделю назад грузинские НПО опубликовали совместное заявление с критикой выдвижения кандидатуры депутата Софио Киладзе в члены Комитета ООН по правам ребенка. Причиной этого организации указали неопытность Киладзе в области прав ребенка и непрозрачные процедуры отбора.

25 июня Посольство Германии написало, что посол выразил обеспокоенность в связи с письмом правозащитных организаций. Хуберт Книрш подверг критике организации за «нападки личностного характера» на Софио Киладзе, заявив, что такие нападки «печальны» на фоне «крайне поляризованной политической обстановки» в стране.

В ответ послу организации отметили, что процессу избрания Софио Киладзе не доставало прозрачности и что сам кандидат не обладает достаточной квалификацией для работы на «этой ответственной должности Организации Объединенных Наций».

«Мы считаем представительство грузинского государства в комитетах ООН чрезвычайно важным. Соответственно, мы были бы первыми сторонниками государства в процессе отбора кандидатов в члены Комитета по правам ребенка, если бы это было сделано открыто, прозрачно, в полном соответствии с процедурами и критериями, установленными ООН», — говорится в заявлении.

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