НПО: Назначение выборов на рабочий день «неприемлемо и нецелесообразно»

Три местных неправительственных организаций – «Международное общество за справедливые выборы и демократи», «Международная прозрачность – Грузия» и Ассоциация молодых юристов Грузии считают решение Центральной избирательной комиссии о назначении второго тура президентских выборов на рабочий день «неприемлемым» и «нецелесообразным».

Согласно заявлению НПО, которые было опубликовано 16 ноября, этим решением Избирательная администрация не приняла во внимание интересы граждан Грузии, проживающих за рубежом, и назначив выборы на рабочий день, «создала им искусственный барьер» для участия в выборах.

«Чтобы уменьшить ущерб, вызванный созданной им же проблемой, ЦИК продлила время для голосования до 24 часов. Однако маловероятно, чтобы это стало облегчением для тех избирателей, которые работают или учатся и им приходится отправляться в другой город для голосования», — говорится в заявлении НПО.

По оценке организаций, приняв такое решение, ЦИК вышла за пределы своих полномочий и продлив время голосования, нарушила Избирательный кодекс, в котором «однозначно определено, что избирательные участки закрываются в 20 часов».

НПО считают, что помимо граждан, проживающих за границей, проблемы возникнут и у тех местных избирателей, которые «из-за внутренней миграции не находятся в местах своей регистрации и за один день не успеют оправиться и вернуться обратно».

«ЦИК не назвала достаточно убедительного аргумента, который оправдал бы назначение выборов в рабочий день. Непонятно, какая необходимость существовала, чтобы выборы прошли 28 ноября», — говорится в заявлении.

По оценке НПО, тот факт, что еще до объявления ЦИК даты выборов, предполагаемое время проведения второго тура назвали мэр Тбилиси и два активиста движения «Я защищаю свободу», порождает подозрения и спекуляции о политической предвзятости членов ЦИК, что негативно отразится на репутацию Избирательной администрации».

«Избирательная администрация должна служить и защищать интересы каждого гражданина Грузии, но в этом случае ЦИК не справилась с этой задачей», — отмечают НПО.

НПО НПО обратились к ЦИК и до принятия решения о дате второго тура и призвали Избирательную администрацию, не назначать выборы в рабочий день. То го же требовала и оппозиция, которая обвиняла ЦИК в манипулировании вопросом и согласованных с правящей партией действиях.

This post is also available in: Грузинский