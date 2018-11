Мераб Морчадзе освобожден из заключения на основании процессуального соглашения

Мераб Морчадзе, который был задержан по делу об убийстве двух несовершеннолетних на улице Хорава в Тбилиси в декабре 2017 года, 9 ноября был приговорен Тбилисским городским судом к 2 годам тюремного заключения, но на основании процессуального соглашения его освободили из зала суда.

По информации Главной прокуратуры, Городской суд полностью согласился с доказательствами, представленными стороной обвинения, и задержанного по обвинению в воздействии на свидетеля Мераба Морчадзе признал виновным.

По заявлению следственного ведомства, Мераб Морчадзе оказал воздействие на одного из очевидцев произошедшего на улице Хорава убийства, и получил от него согласие на то, чтобы поменять на суде показания, которые он ранее давал следствию.

По информации прокуратуры, Мераб Морчадзе обещал свидетелю в случае его задержания за изменение показаний обеспечить поддержку со стороны СМИ, общества и «влиятельных лиц». В то же время он обещал «помочь находящемуся в заключении его отцу и обеспечить его услугами адвоката», — заявляет прокуратура.

«Принимая во внимание, что он (Морчадзе) признал совершенное преступление, сотрудничал с расследованием, в то же время он не был судим в прошлом, и с ним была заключена процессуальная сделка», — говорится в заявлении прокуратуры. Согласно решению суда, тюремное заключение на 2 года Мерабу Морчадзе было заменено на условное наказание с 2-летним испытательным сроком.

Решение суда прокомментировал отец одного из подростков, убитых на улице Хорава, Заза Саралидзе и заявил, что задержание Морчадзе изначально носило показательный характер для того, чтобы улеглись волнения, и его «зря обрекли». «почему его признали виновным, не знаю, почему привлекают к ответственности, тоже не знаю, вообще кто этот человек, тоже не знаю», — заявил он и добавил: «я прошу наказать убийц моего сына».

Мераб Морчадзе Мераб Морчадзе был задержан 9 июня текущего года в рамках возобновленного расследования по делу об убийстве двух несовершеннолетних на улице Хорава . Ведомство обвинило его в в оказании давления на одного из обвиняемых и выплате денег взамен на дачу ложных показаний на суде. Однако во время рассмотрения дела по существу обвинение в выплате денег было снято и вынес ему вердикт только за давление на свидетеля.

