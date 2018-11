ТИ: «Власти должны воздерживаться от представления масштабных социальных программ перед выборами»

По оценке неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» (TI), инициирование властями накануне второго тура президентских выборов «новых многомиллионных проектов социального характера» носит «характер мотивированного расходования к выборам» бюджета и «может уравниваться использованию административных ресурсов».

Об этом говорится в заявлении организация от 8 ноября. «Международная прозрачность – Грузия» считает, что государству следует разработать такую социальную политику, которая будет способствовать увеличению социальной помощи не только в предвыборный период, «а будет содействовать созданию стабильной системы социальной защиты».

«Для здоровой и конкурентной избирательной среды очень важно, чтобы такие бюджетные программы не инициировались незадолго до выборов, потому что в результате этого, кандидат власти получает серьезное преимущество», — говорится в заявлении организации.

Перед вторым туром президентских выборов премьер-министр Мамука Бахтадзе уже дважды рассказал о планах изменения социальной политики правительства и запланированных в этом направлении программах различного типа. Некоторые другие члены правящей команды также озвучили несколько инициатив социального характера.

Президентские выборы в Грузии состоялись 28 октября. Ни один кандидат не смог победить в первом туре выборов. Борьбу за президентское кресло во втором туре продолжат кандидаты в президенты Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей Грузинской мечтой, и кандидат от Объединенной оппозиции Григол Вашадзе.

Второй тур президентских выборов предположительно пройдет в конце ноября или начале декабря. Это последние выборы, когда население выбирает президента путем прямых выборов. Согласно новой Конституции, которая вступит в силу с принесением присяги новоизбранным президентом, следующего президента будет выбирать Избирательная коллегия из 300 человек.

