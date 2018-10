Оппозиционные кандидаты в президенты призывают население к активности на выборах

Завтра, 28 октября, в Грузии пройдут президентские выборы, на которых население в последний раз изберет президента страны. Кандидаты в президенты завершили предвыборные кампании и в очередной раз призвали избирателей пойти на выборы.

Григол Вашадзе

Кандидат в президенты от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе заключительную встречу с населением провел в Душети и призвал собравшихся к активности на выборах. По его словам, завтра население выбирает не Вашадзе и Национальное движение, но мы делаем выбор между «Грузией и не Грузией, между бытием и небытием».

Григол Вашадзе попросил избирателей привести на выборы 28 октября тех избирателей, которые не планируют сделать это. «Скажите им так, что если пойдете на выборы, вы будете голосовать за ваших детей и внуков, а если захотите остаться дома, это значит, что вы голосуете за Иванишвили и криминальные банды», — призвал он своих сторонников и добавил: «не бойтесь друзья, что кто-то увидит, что вы отметили, отмечайте то, что диктует ваше сердце, ваш разум и совесть»

По словам Вашадзе, «именно от этих выборов зависит, будут ли вообще у нас выборы в будущем, или у нас будет криминальная группировка Бидзины Иванишвили до 2030 года». Он также обратился отдельно к женщинам и заявил, «возьмите за руку ваших мужчин и отведите на выборы».

Давид Бакрадзе

Кандидат в президенты от Европейской Грузии Давид Бакрадзе последнюю коммуникацию с избирателями установил путем прямого включения через Facebook и призвал их к активности. Бакрадзе пояснил, что любые выборы — это «референдум о нашем будущем и завтрашнем дне». «Каждый человек должен понимать, что выборы — это его, а не мои… Выборы ваши, — заявил Давид Бакрадзе.

«Поэтому вы должны прийти, много людей должно прийти на эти выборы, и когда много людей выразят свое отношение, и много людей потребуют перемен, никакая фальсификация не сработает тут. Поэтому, первое, что я хотел сказать и попросить – придите на выборы и выразите свое мнение», — сказал он избирателям.

Давид Усупашвили

Давид Усупашвили к своему избирателю обратился в последний раз на специальном брифинге сегодня и призвал его голосовать. «Я не прошу голосов для себя, потому что никто ничего мне не должен. Я прошу всех избирателей, голосовать не за меня, а за свои взгляды, которые совпадают с моими. Прошу всех, голосовать за себя и свое место в обществе », — заявил кандидат в президенты.

«Я не протягиваю руку за избирательным подаянием, я подаю руку согражданам для оформления партнерского соглашения. Количество протянутых в ответ рук, личность и суть определят успех наших последующих совместных политических шагов », — заявил он избирателям.

Шалва Нателашвили

Заключительную встречу провел с избирателями также и лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили. «Завтра — ураган, и народ должен превратиться в ураган, который снесет олигархический наркобаронный режим Иванишвили и окончательно унесет его из нашей страны», — заявил кандидат в президенты.

«Хочу обратиться ко всем избирателям, которые придут завтра, чтобы никто не оставался дома», — обратился он к избирателю и пообещал провести массовые акции протеста в случае фальсификации выборов властями.

Заключительную Заключительную встречу с избирателями кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партии Грузинская мечта, провела 25 октября во Дворце спорта. На встрече вместе с Бидзиной Иванишвили присутствовали также другие лидеры Грузинской мечты, члены правительства, депутаты и представители органов местного самоуправления.

Для получения подробной информации о президентских выборах, кандидатах и их предвыборных кампаниях, перейдите по Для получения подробной информации о президентских выборах, кандидатах и их предвыборных кампаниях, перейдите по ссылкам

This post is also available in: Грузинский