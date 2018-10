Президентские выборы 2018: Еженедельный обзор N4

28 октября 2018 года в Грузии пройдут президентские выборы, на которых граждане страны в последний раз изберут президента Грузии путем прямых выборов. По новой Конституции, которая вступит в силу с принесением присяги новоизбранным президентом, следующего президента будет выбирать Избирательная коллегия из 300 человек.

Civil.ge продолжает публиковать еженедельные обзоры, целью которых является информирование общества о ходе избирательной кампании, деятельности кандидатов в президенты, представленных участвующими в выборах политическими партиями и инициативными группами, избирательных процедурах и нарушениях, зафиксированных в избирательный период.

В этом обзоре можете ознакомиться с важными событиями прошедшей недели (1-7 октября).

Центральная избирательная комиссия

1 октября Центральная избирательная комиссия и местные наблюдательные организации подписали Кодекс поведения, который подразумевает соглашение о соблюдении профессиональных и этических норм между подписавшимися субъектами. На основе документа, подписавшиеся стороны соглашаются, что они будут соблюдать верховенство закона, будут беспристрастными и объективными и будут руководствоваться признанными на международном уровне стандартами в избирательном процессе.

В преддверии выборов кандидаты в президенты договорились о принципах этики. ЦИК осуществил фасилитацию процесса соглашения при поддержке правительства Швейцарии.

Подписавшиеся под документом кандидаты соглашаются, что будут защищать интересы общественности и соблюдать законодательство Грузии, будут заниматься деятельностью без дискриминации по этническим, религиозным, гендерным или иным признакам, не будут использовать язык ненависти, ксенофобские или содержащие угрозы заявления, также будут содействовать мирной избирательной среде. Кроме того, они не будут вмешиваться в предвыборную кампанию и распространении агитационных материалов конкурентов, не будут преднамеренно распространять ложную информацию о других кандидатах и не будут использовать административные ресурсы.

Политические рейтинги

4 октября Европейская Грузия опубликовала результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу партии, согласно которым, на президентских выборах 28 октября ожидается второй тур выборов.

Согласно опросу, на вопрос, «За кого из перечисленных будете голосовать на президентских выборах?», 29,1% тех избирателей, которые решили пойти на выборы, ответили, что за Давида Бакрадзе, 27,5% — за Григола Вашадзе, 20,8% — за Саломе Зурабишвили.

7 октября телекомпания «Рустави-2» также опубликовала результаты опроса общественного мнения, проведенного по ее заказу. Согласно новым результатам, рейтинг Григола Вашадзе увеличился с 22% до 26%, показатель Давида Бакрадзе снизился с 18% до 12%, показатель Саломе Зурабишвили снизился на 1% и с 14%-ми она на втором месте сменила Давида Бакрадзе. Показатель Шалвы Нателашвили снизился с 8% до 7%. С 25% до 29% увеличилось количество не решившихся избирателей.

Отклики НПО и политические оценки

Заявление кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, поддерживаемой правящей партией, с которым она выступила на прошлой неделе в регионе Самцхе-Джавахети, подверглось критике со стороны НПО и политических лидеров.

НПО назвали заявление Зурабишвили «ксенофобским» и отметили, что «заявление кандидата в президенты способствует разжиганию вражды, противоречит принципам либеральной демократии и равенства, производит опасную проблематизацию исторического конфликта в современной политической реальности Грузии».

Саломе Зурабишвили на встрече с населением в Ниноцминда 2 октября затронула вопрос о гражданстве и заявила, что «один президент (Михаил Саакашвили) раздал гражданство многим туркам, сегодня его представитель является одним из моих оппонентов, но вам он не давал гражданства».

Кандидат в президенты от объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе назвал заявление Саломе Зурабишвили попыткой разжечь этническую ненависть и конфронтацию в стране, а также попытку начала дестабилизации.

По словам Шалвы Нателашвили, «это управляемое существо, поднявшее нож над своей Родиной, целью которой является то, чтобы сразу после того, как станет президентом, признать государственную независимость Абхазии и Цхинвальского региона по оценкам Кремля».

Скрытые аудиозаписи

Кандидаты в президенты откликнулись также на заявление учредителя Omega Group Зазы Окуашвили, которым он обвинил руководство Грузинской мечты, в том числе, Бидзину Иванишвили в вымогательство денег, рэкете и отмывании денег.

По словам кандидата в президенты Григола Вашадзе, в Грузии государство вышло из правовой и конституционной сферы, и эта искусственно созданная т.н. Грузинской мечтой и Бидзиной Иванишвили пустота заполнена мафиозными и клановыми группировками.

По словам кандидата в президенты от Европейской Грузии Давида Бакрадзе, сегодня власти Грузинской мечты вернули в страну системную коррупцию периода Шеварднадзе, когда все высшее руководство страны вовлечено в коррупцию.

По словам лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, де-факто глава страны лично вымогает миллионы у конкретных бизнесменов, что, по его словам, означает конец «режима Бидзины».

Лидер «Движения за развитие» Давид Усупашвили «криминальную хронику» скрытых записей назвал шагом к пропасти. По его словам, Грузинскую мечту нужно сменить, но не Национальным движением.

Кандидат в президенты от Свободной Грузии Каха Кукава заявил: «Иванишвили вымогает миллионы долларов у всех крупных бизнесов и каждый платит свою контрибуцию». Он призвал население пойти на выборы. «Неважно, кого отметите, главное, чтобы не отметили кандидата Иванишвили», — заявил он.

Отклики на разъяснения Левана Кипиани

Кандидаты в президенты дали оценки также разъяснениям бывшего министра спорта Левана Кипиани относительно скрытых аудиозаписей, где он подтвердил свое участие в записях, но пояснил, что это частью плана Зазы Окуашвили, и что эти записи поставлены.

«Неформальное правление в стране запугало и морально уничтожило свидетеля этого дела, которое вот уже более одного месяца беспокоит наше общество. Человек, который сперва был направлен смотрящим в бизнес, а потом превратили его в козла отпущения, вывели его и заставили говорить неслыханную ложь», — заявил кандидат в президенты от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григол Вашадзе.

Кандидат в президенты от Европейской Грузии Давид Бакрадзе оценивает рассказ Кипиани, как попытку «засыпать золу в глаза обществу и поиздеваться над ним». По его словам, «Вся вертикаль власти действительно вовлечена в коррупцию и сейчас ищут выход, как не расследовать и прикрыть это дело».

Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили потребовал немедленно арестовать бывшего прокурора Отара Парцхаладзе и призвал Левана Кипиани сказать правду.

По словам лидера «Движения за развитие» Давида Усупашвили, вопросы, связанные с «Омега» или другими темами, в очередной раз доказывают, что «дела в стране идут плохо и с каждым днем становится все хуже».

«Сочувствую Левану Кипиани. Не думаю, что кто-нибудь был бы в таком тяжелом положении, как он», — заявил кандидат в президенты от Свободной Грузии Каха Кукава. По его словам, Леван Кипиани практически доказал и обосновал все, что сказал Заза Окуашвили.

Предвыборная кампания кандидатов

Бидзина Иванишвили присоединяется к президентской кампании

Вслед за лидерами Грузинской мечты председатель партии Бидзина Иванишвили также присоединился к кампании кандидата в президенты, поддержанного правящей партией. 1 октября состоялось заседание правящей команды в офисе партии, которое было посвящено 6-й годовщине победы Грузинской мечты над Национальным движением, и в котором Бидзина Иванишвили участвовал вместе Саломе Зурабишвили.

На встрече председатель партии обещал произвести «мобилизацию» ради победы Саломе Зурабишвили и призвал членов команды активизироваться. «Призываю всех, еще раз проявите максимальную мобилизацию, максимальные возможности, поддержим и нашу уважаемую госпожу Саломе Зурабишвили обязательно приведем к победе», — заявил он.

Саломе Зурабишвили поблагодарила правящую команду за поддержку и отметила, что это необычное событие, когда «правящая партия отказывается от одного из важнейших институтов (президента) в стране и уступает его независимому кандидату». «Надеюсь, что я буду достойна этого доверия, и попытаюсь служить нашей нашей стране», — сказала он.

Встречи с населением

Саломе Зурабишвили — кандидат, поддержанный правящей партией

На прошлой неделе в рамках президентской кампании Саломе Зурабишвили провела встречи в Самцхе-Джавахети и Кахети.

В Ниноцминда Зурабишвили пообещала быть президентом «равных граждан Грузии» и обещала им «больше помощи» со стороны государства в изучении грузинского языка с целью их интеграции. На встречах с намелением кандидата в президенты сопровождал депутат Гия Вольский.

На встрече с электоратом в Боржоми Саломе Зурабишвили сопровождал мажоритарный депутат ГМ от Боржоми Гедеван Попхадзе. Попхадзе акцентировал «волну грязи и пургу грязи» со стороны мужчин кандидатов в адрес кандидата женщины и призвал избирателей поддержать Саломе Зурабишвили.

На встрече с населением в Кахети Саломе Зурабишвили говорила о важности среды, адаптированной для людей с ограниченными возможностями, и заявила, что она будет «их лоббистом во власти». В Кахети вместе с ней находился министр сельского хозяйства Леван Давиташвили и один из депутатов Грузинской мечты Бека Одишария.

5 октября Саломе Зурабишвили встретилась с послами стран-членов ЕС и предоставила им информацию «о кампании советского стиля» против нее.

Зурабишвили также встретилась с представителями дипломатического корпуса, где она рассказала о «языке ненависти в отношении женщины кандидата в президенты». «Печально, когда слова ненависти слышны в отношении женщины, а у НПО, работающих над правами женщин, нет никакой реакции», — заявила она.

Саломе Зурабишвили провела встречу с избирателями также в Тбилиси, в театре Шота Руставели. На встрече вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе и другими лидерами Грузинской мечты также присутствовали актеры и другие известные обществу лица.

Григол Вашадзе — Сила в единстве

На прошлой неделе кандидат в президенты от Объединенной оппозиции – «Сила в единстве» Григол Вашадзе проводил встречи, в основном, в Тбилиси и внимание акцентировал главным образом на социальных проблемах в стране. По его словам, после смены власти, сумма, высвобожденная путем экономии бюрократических расходов, будет направлены на социальные нужды населения. Кандидат в президенты посетил также Мцхета и регион Гуриа.

По словам Вашадзе, что главный план Объединенной оппозиции заключается в победе на президентских выборах 28 октября, назначении досрочных парламентских выборов и формировании нового, «национального» коалиционного правительства, чтобы «вернуть государство в правовое поле».

Григол Вашадзе также встретился с молодежью, с которой обсудил проблемы в системе образования и представил свое видение развития системы, которое направлено на сокращение участия государства в школьном и высшем образовании, расширении автономии университетов, удвоении расходов на образование и повышение зарплат учителей до 1 000 лари.

Григол Вашадзе также откликнулся на тему сбора урожая винограда в 2018 году и обвинил власти в пренебрежении проблем виноградарей. По его словам, после выборов правительство планирует завладеть земельными участками «коррупционным путем» и приступить к «массовой культивации» конопли, что «является прямым путем к превращению Грузии в Афганистан и ставит под угрозу будущее Грузии», чего оппозиция не допустит.

Давид Бакрадзе — Европейская Грузия

Встречи со сторонниками продолжал также и Давид Бакрадзе, основным посланием которого была мирная смена власти и увеличение пенсий на 50 лари. «Хочу сказать каждому человеку, что наша цель – сменить власть в стране и вести страну вперед, но сделать это так, чтобы в страну никогда не вернулась волна мести, реванша, возмездия», — заявил Бакрадзе на одной из встреч в Тбилиси.

Давид Бакрадзе также принял участие в дискуссии по вопросам прав женщин, в которых приняли участие только 2 из пяти приглашенных кандидатов в президенты — Давид Бакрадзе и Давид Усупашвили.

Дэвид Бакрадзе также представил обществу пенсионную реформу Европейской Грузии, которая, по его словам, является альтернативной и более реалистичной по сравнению с вариантом накопительной пенсионной модели, предложенной Грузинской мечтой.

Бакрадзе также подчеркнул важность президентских выборов, назначенных на 28 октября, и отметил, что «мы должны сделать выбор не между плохим и еще худшим, а должны сделать выбор между стагнацией, страхом и надежным завтрашним днем».

Давид Усупашвили – Движение за развитие

Кандидат в президенты Движения за развитие Давид Усупашвили встречи проводил, в основном, в Тбилиси. Бывший председатель Парламента акцентировал внимание, в основном, на необходимости смены власти и угрозе возвращения к власти Национального движения.

Давид Усупашвили принял участие во встрече, которая состоялась в Национальной библиотеке по инициативе Женского движения и Рабочей группы по женскому политическому участию, где он говорил о гендерных вопросах.

Усупашвили вместе со своими сторонниками также побывал на ток-шоу на телеканале «Пирвели», где он рассказывал о своей программе. В передаче он также затронул вопрос о предоставлении гражданства бывшему президенту Михаилу Саакашвили и заявил, что «никогда не предоставлю граждансвто Михаилу Саакашвили!». Более того, по его словам, в Конституцию будет внесена запись, согласно которой, президент, премьер-министр и председатель Парламента не будут иметь право на получение гражданства другой страны.

Инициативу правящей команды по выращиванию марихуаны он назвал самой глупой заявкой. Усупашвили также затронул оформленный между Церковью и государством Конкордат и заявил, что «никто не должен быть вправе и не должен суметь запретить Церкви выражать позицию!». В случае президентства, он предлагает Церкви «вести диалог, свободный от политических спекуляций и манипуляций».

Шалва Нателашвили — Лейбористская партия

В рамках президентской кампании Шалва Нателашвили откликнулся на положение проживающих в Гальском районе грузин и заявил, что уже «25 лет в Гальском районе грузины терпят бойню». По его словам, оккупанты праздновали 25-ую годовщину падения Сухуми, и проживающих там грузин принуждали участвовать в различных мероприятиях.

Шалва Нателашвили выступил с заявлением у Мемориала Героев в связи с геноцидом в Гагра и обещал, что в случае избрания президентом 2 октября объявит Международным днем геноцида грузин.

Кандидат в президенты посетил бездомную семью, проживающую в Рустави, которая, по его словам, продала дом ради лечения ребенка. Он пообещал, что в случае, если станет президентом, никому не придется продавать дом ради лечения и «обо всех больных позаботиться бюджет».

Шалва Нателашвили побывал в селе Хурвалети вблизи зоны конфликта и посетил семью женщины, которая недавно была похищена цхинвальскими т.н. пограничниками. Кандидат в президенты потребовал от Бидзины Иванишвили объявить международный розыск на командира российской военной базы.

Он также отметил, что в случае его президентства, «Вооруженные силы, спецназ» будут развернуты на линии конфронтации», и любая попытка «порабощения нашего народа» будет пресечена.

Кандидат в президенты встретился также с представителями этнических меньшинств и отметил, что в случае его президентства будет создан «Совет национальностей», который будет обсуждать проблемы этнических меньшинств, проживающих в Грузии.

Зураб Джапаридзе — политический центр Гирчи

Зураб Джапаридзе выразил свою позицию относительно вопроса предоставления автокефалии Украинской Церкви и заявил, что он поддерживает предоставление автокефалии Украинской Церкви, однако, считает, что позицию по этому вопросу должна выразить ГПЦ, а ее политики.

В октябре Джапаридзе предложил провести дебаты на ОВГ кандидату Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия, а также другим кандидатам.

Кандидат в президенты 6 октября в Центре демократической вовлеченности в Кутаиси встретился со своими сторонниками и говорил о планах на будущее.

Каха Кукава – Свободная Грузия

Кандидата от «Свободной Грузии» Кахи Кукава призвал Саломе Зурабишвили, Григола Вашадзе, Давида Бакрадзе, Давида Усупашвили и Зураба Джапаридзе использовать эфир Общественного вещателя и предложил принять участие в дебатах.

Кандидат в президенты встретился со сторонниками в Сенаки и призвал избирателей прийти на выборы. Он также пояснил, что Иванишвили и Саакашвили — одна и та же проблема, и между ними нет никакой разницы.

Каха Кукава озвучил свой призыв прийти на выборы и в Тбилиси, во время встречи с населением в Варкетили. По его словам, власти гарантированно проиграли выборы, и их единственная надежда — «низкая активность». В случае своего президентства он обещал ограничить миграцию.

Каха Кукава присоединился к акции пострадавших от ипотеки в Тбилиси и заявил, что в случае его президентства и поддержки народа, «ростовщичество станет уголовным преступлением».

Кандидат в президенты также посетил Сагареджо, где он представил местным жителям свою предвыборную программу. По его словам, «рынки России, Беларуси и Украины должны быть открыты для грузинских спиртных напитков, а 30% с каждой экспортированной бутылки должны быть ценой винограда», что, по его словам, примерно до 1,5 лари увеличит минимальную цену на белый виноград.

