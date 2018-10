ISFED опубликовал второй промежуточный доклад о предвыборном мониторинге

Неправительственная организация Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) 8 октября опубликовала второй промежуточный доклад о предвыборном мониторинге, в котором отражены нарушения в ходе избирательной кампании, зафиксированные, в основном, с период с 9 по 30 сентября.

Доклад также охватывает определенные события, которые «оказывали влияние» на избирательные процессы за пределами этого периода.

Организация с 1 августа проводит долгосрочный предвыборный мониторинг президентских выборов, назначенных на 28 октября, с участием до 70 долгосрочных наблюдателей.

Согласно наблюдению организации, за отчетный период имели место один факт противостояния по политическому признаку, один факт предполагаемого подкупа избирателя, 12 фактов нарушения правил агитации, 9 фактов использования административных ресурсов, 8 фактов создания препятствий кампании, и 14 фактов повреждения агитационных материалов.

За отчетный период организация «Справедливые выборы» обратились к ЦИК с 17 жалобами.

Противостояние по политическому признаку

Согласно докладу, 27 сентября председатель Окружной избирательной комиссии Ахалкалаки физически противостоял женщине-члену ОИК. «Долгосрочные наблюдатели от ISFED в связи с этим связались с председателем Окружной комиссии и его заместителем, который «категорически опровергли факт противостояния», а женщина подробно рассказала о том, как нанес ей председатель словесное и физическое оскорбление.

Предполагаемый подкуп избирателя

В докладе отмечается, что 21 сентября кандидат в президенты от Лейбористской партии Шалва Нателашвили встретился с гражданами в храме Гелати в Кутаиси и «непрямым путем», с помощью активиста партии, передал 150 лари людям, просящим у храма подаяние. С целью изучения этого факта организация «Справедливые выборы» обратилась к Службе аудита.

Нарушение правил агитации

Наблюдатели ISFED зафиксировали «многочисленные случаи» опубликования публичными служащими постов в социальных сетях в поддержку кандидата в президенты, что, как отмечается в докладе, является нарушением правил участия в агитации и, предположительно, является использованием административных ресурсов.

Такие случаи были зафиксированы, в основном, в пользу кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия.

«Факты агитации в социальных сетях могут также охватывать признаки давления», — говорится в докладе.

В докладе отдельно выделено также участие религиозных организаций в агитации. В документе отражена проповедь митрополита Чкондидского Петра. Он выступил с политическими призывами, содержащими признаки агитации против Саломе Зурабишвили, что, по заявлению «Справедливых выборов», является предвыборной агитацией. Закон запрещает агитацию представителям религиозных организаций.

Использование административных ресурсов

Согласно докладу, 27 сентября мэр Тбилиси Каха Каладзе, председатель Парламента Ираклий Кобахидзе и кандидата в президенты Саломе Зурабишвили возложили венки к Мемориалу погибшим в боях за территориальную целостность Грузии, о чем информация и фотоматериалы были опубликованы на официальном веб-сайте Мэрии и на Facebook, в связи с чем, по заявлению организации, нарушена статья 48 Избирательного кодекса, согласно которой, запрещено использование административных ресурсов в пользу какой-либо политической партии, избирательного кандидата.

Такой факт наблюдался и в Ткибули, когда на странице «Info Ткибули» была опубликована информация о предвыборной встрече Саломе Зурабишвили. Согласно докладу, «Info Ткибули» является ведомством, которое финансируется из местного бюджета.

Препятствование предвыборной кампании

Факты препятствования предвыборной кампании были зафиксированы, в основном, в отношении Саломе Зурабишвили и кандидата в президенты от Объединенной оппозиции Григола Вашадзе. В докладе приведены конкретные факты, когда представители Единого национального движения препятствовали предвыборной кампании Саломе Зурабишвили, а также, напротив, члены правящей команды «риторическими и оскорбительными» словами пытались создать препятствия мероприятию.

Повреждение агитационных материалов

В различных регионах Грузии были зафиксированы факты повреждения агитационных материалов кандидатов от ЕНД и Европейской Грузии.

В докладе отражены опубликованные в СМИ скрытые записи, которые касаются событий вокруг «Omega Group» b телекомпании «Ибериа» и в которых речь идет о предполагаемом вымогательстве денег. «Раскрытая информация о предполагаемой схеме финансирования правящей партии подрывает прозрачность политических финансов, наводит тень на политическую среду и доверие общественности к ней», — говорится в докладе.

В своем докладе организация «Справедливые выборы» называет «тревожной» тенденцией попытку дискредитации и неэтичные заявления со стороны высокдолжностных лиц власти в отношении деятельность неправительственных организаций.

Рекомендации

Организация «Справедливые выборы» обращается к высокопоставленным должностным лицам с призывом «немедленно» прекратить давление и нападки на НПО.

Политические партии и кандидаты должны воздерживаются от мобилизации своих сторонников на публичные встречи оппонентских партий и кандидатов. Должны соблюдать избирательное законодательство. Публичные служащие должны воздерживаться от агитации в рабочее время. Правоохранительные органы незамедлительно и непредвзято должны расследовать предполагаемые факты коррупционных сделок.

