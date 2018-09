Согласно результатам опроса по заказу «Рустави-2», в президентской гонке лидируют оппозиционные кандидаты

За месяц до президентских выборов телеканал «Рустави-2» опубликовал результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу этой же телекомпании, согласно которым, судьба назначенных на 28 октября 2018 года президентских выборов должна выясниться во втором туре.

Опрос был проведен американской компанией Edison Research. По данным телекомпании, опрос проводился на основе личных интервью в период 14-23 сентября, в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий) и было опрошено 3 000 респондентов. По сообщению телеканала, средняя погрешность составляет +/- 2%.

Политическая часть

Согласно результатам опроса, в президентской гонке лидируют оппозиционные кандидаты. На вопрос — «если сегодня были бы выборы, за кого бы вы проголосовали?», 22% респондентов заявляют, что проголосовали бы за Григола Вашадзе, 18% за Давида Бакрадзе, 15% — за Саломе Зурабишвили, 8% — за Шалву Нателашвили, 3% — за Давида Усупашвили, 2% — за Зураба Джапаридзе, 7% — остальные кандидаты, а 25% не имеют ответа на вопрос.

41% опрошенных никогда не проголосовали бы за Саломе Зурабишвили, 29% — за Зураба Джапаридзе, 16% — за Шалву Нателашвили, 13% — за Григола Вашадзе, и по 11% — за Давид Бакрадзе и за Давида Усупашвили.

44% респондентов заявляют, что второй тур выборов неизбежен, 24% считают, что второго тура не будет, а 32% — не знают.

40% респондентов считают, что во второй тур пройдет Саломе Зурабишвили, 39% — Григол Вашадзе, 29% — Давид Бакрадзе, по 5% — Шалва Нателашвили и Давид Усупашвили, 2% — Зураб Джапаридзе.

Согласно результатам опроса, в том случае, если Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили выйдут во второй тур, 50% респондентов поддержат Григола Вашадзе, Саломе Зурабишвили — 24%. 26% пока не знают или не отвечают на вопрос. А в случае выхода во второй тур Давида Бакрадзе и Саломе Зурабишвили, 53% поддержат Бакрадзе, 23% — Саломе Зурабишвили. Не знают или не отвечают на вопрос — 24%.

В том случае, если во второй тур выйдут Григол Вашадзе и Давид Бакрадзе, 37% респондентов поддерживают Вашадзе, 33% — Бакрадзе. Не знает/не отвечает на вопрос — 30%.

Неполитическая часть

В дополнение к политической части авторы опроса также спросили население о других событиях в стране.

По результатам опроса, 79% респондентов считают, что страна развивается в неправильном направлении, 13% считают, что она развивается в правильном направлении. У 8% опрошенных нет ответа на вопрос.

29% респондентов главным партнером Грузии назвали США, 28% — ЕС, по 7% — Украину и Россию, 3% — Азербайджан, 2% — Турцию и 1% — Армению.

88% респондентов не одобряют идею выращивание и вывоза на экспорт марихуаны, 4% согласны, 5% не имеют четкой позиции. 3% не знает или не имеет ответа на вопрос.

66% респондентов считают, что августовскую войну 2008 года начала Россия, а 5% считают, что Грузия; 14% считает, что обе страны, и 15% не знают ответа.

По результатам опроса, 43% респондентов информацию получают из политических и новостных программ телекомпании «Рустави-2», 30% — телекомпании «Имеди», по 2% — ОВГ, ТВ «Обиективи» и ТВ «Пирвели», и 20% — из всех остальных каналов.

Политические оценки

Результаты опроса общественного мнения оценили политические лидеры. По заявлению руководителя Избирательного штаба Объединенной оппозиции Георгия Вашадзе, согласно опросу, «Григол Вашадзе является безусловным лидером и, фактически, до победы осталось немного больше месяца».

По словам кандидата в президенты от Европейской Грузии Давида Бакрадзе, «результаты опроса подтверждают, насколько непопулярным является кандидат Грузинской мечты Саломе Зурабишвили». Он также обратился к оппозиционным партиям и призвал к их работать скоординированно. «Давайте, не позволим Грузинской мечте вывести кандидата во второй тур с использованием административных ресурсов», — отметил Бакрадзе.

Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили не доверяет результатам опроса. По его словам, «началась обычная рейтинговая война». «Ни один здравомыслящий человек не поверит, что всякие Вашадзе, Бакрадзе и Саломе стоят впереди Шалвы Нателашвили, тогда получается, что история остановилась. Я думаю, что история Грузии продолжается», — сказал Нателашвили.

Недоверие результатам опроса, проведенного телекомпанией «Рустави-2», выражают также и в правящей партии. По заявлению председателя Парламента Ираклия Кобахидзе, партия проводила внутреннее исследование, согласно которому, Саломе Зурабишвили победит в первом же туре президентских выборов. «Наша задача в том, чтобы Национальное движение не вышло за пределы 27%», — подчеркнул спикер Парламента.

