Парламент одобрил постановление правящей команды по делу убийства на улице Хорава

Парламент Грузии после двухдневных шумных обсуждений 73 голосами против одного поддержал постановление, подготовленное Грузинской мечтой в рамках Парламентской временной следственной комиссии, созданной по делу об убийстве двух несовершеннолетних на улице Хорава, в Тбилиси в декабре прошлого года. Заключение и рекомендации, подготовленные в рамках комиссии Европейской Грузией, были приняты к сведению.

Парламентские дискуссии

20 сентября в Парламенте начались обсуждения двух отдельных документов, подготовленных Парламентской следственной комиссией. Законодатели первоначально выслушали заключение и рекомендации, подготовленные представителями Европейской Грузии в рамках комиссии, которые депутатам представил председатель комиссии Серги Капанадзе. 21 сентября прошло обсуждение постановления, подготовленного Грузинской мечтой.

Обсуждение обоих документов сопровождалось острыми дискуссиями и взаимными обвинениями между парламентским большинством и меньшинством. Депутаты от Грузинской мечты назвали заключение Европейской Грузии «политическим» и заявили, что документ не поддержали только по этой причине. «Они не устояли перед политическим искушением», — заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе на сессии.

По заявлению представителей парламентского меньшинства, «сегодня политическим заложником» является именно правящая команда, которая не может осмелиться поставить вопрос об ответственности всех тех лиц, преступные действия которых вырисовываются в деле.

На прошедшем 20 сентября заседании, во время представления заключения Европейской Грузии, в адрес председателя комиссии со стороны парламентского большинства несколько раз прозвучал вопрос — «установила ли комиссия, кто нанес смертельные ранения убитому Давиду Саралидзе?», на что Серши Капанадзе ответил, что «есть конкретный фигурант (MK)», «роль которого вырисовывается в этом конкретном деле и этой его ролью является обвинение в участии в групповом убийстве Дато Саралидзе». Однако, по словам Капанадзе, из-за неполноценного поведения следственных действий, не был изъят тот предмет, который имелся у несовершеннолетнего при себе во время драки.

Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе сделал разъяснение по поводу вопроса, прозвучавшего на заседании со стороны большинства неоднократно, и заявил, что «это интересует людей, ответила ли комиссия на этот вопрос».

«Вы точно также завершили свою трехмесячную работу в комиссии, как завершилось и следствие», — добавил Ираклий Кобахидзе.

С аналогичным вопросом представители парламентского меньшинства обратились к правящей команде 21 сентября, во время представления проекта постановления Грузинской мечты, на что депутат Анри Оханашвили заявил: «мы не создавали ожидания, что (комиссия) установит убийцу», «мы лишь установили», что со стороны власти «исполнению правосудия не были созданы препятствия».

Перед обсуждением проекта постановления, подготовленного правящей командой, представители Европейской Грузии покинули заседание в знак протеста и не участвовали в голосовании.

Заключение Европейской Грузии

Согласно рекомендациям, разработанным Европейской Грузией, Прокуратура должна начать уголовное преследование в отношении участника инцидента на улице Хорава М.К. и в отношении отца одного из подростков участников драки Мирзы Субелиани, который в то время был высокопоставленным чиновником прокуратуры. По заявлению председателя комиссии Серги Капанадзе, «в результате вовлеченности Субелиани, не были осуществлены конкретные следственные действия».

Согласно заключению парламентского меньшинства, выявлено десять человек, которые «ответственность которых вырисовывается» в данном деле. Кроме того, оппозиция также ставит вопрос о политической ответственности министра внутренних дел и министра юстиции.

Заключение Грузинской мечты

В заключении Грузинской мечты речь не идет о конкретной виновности кого-либо, но в части рекомендаций отмечается, что Прокуратура и МВД должны провести «служебную проверку», чтобы установить, не имело ли место нарушение закона со стороы ответственных за расследование лиц и в случае выявления таковых, отреагировать правовым образом.

Кроме того, Прокуратура и Министерство внутренних дел, согласно законодательству, должны дать «надлежащую правовую оценку» действий как несовершеннолетнего М.К., так и Мирзы Субелиани.

Краткий обзор дела об убийстве на улице в Хорава

Кровавое противостояние между подростками произошло 1 декабря 2017 года на улице Хорава в Тбилиси. В результате этого инцидента погибли два ученика 51-ой публичной школы столицы.

Временная следственная комиссия по данному делу была создана 6 июня, после того, как Тбилисский городской суд не смог идентифицировать убийцу одного из убитых на улице Хорава подростков Давида Саралидзе. За этим решением суда последовал крупномасштабный протест со стороны общества и отца убитого Зазы Саралидзе.

За три месяца работы комиссии было опрошено 79 человек, среди которых были высокопоставленные чиновники, министр внутренних дел Георгий Гахария и министр юстиции Теа Цулукиани. В числе опрошенных были 31 подросток, 2 осужденных и 5 обвиняемых лиц.

Наконец, Следственная комиссия завершила работу таким образом, что члены комиссии не смогли согласовать единый заключительный документ. В результате, Грузинская мечта и Европейская Грузия подготовили два отличающихся друг от друга заключения.

