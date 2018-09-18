Назначен новый глава правительства оккупированной Абхазии

Лидер оккупированной Абхазии Рауль Хаджимба назначил Валерия Бганба главой правительства региона, состоящего из 12 членов. Этот должность стала вакантной после того, как Геннадий Гагулия, который возглавлял правительство с апреля 2018 года, погиб в автокатастрофе.

Представляя нового главу членам правительства, Хаджимба заявил, что «сложившаяся ситуация требует быстрых и радикальных шагов».

Валерий Бганба «все знают. Не сомневаюсь, что его знания и опыт будут применены, чтобы сформировать проект бюджета, который необходимо представить в Парламент в соответствующее время; а также в вопросах сотрудничества с российской стороной по реализации Инвестпрограммы».

Биография Валерия Бганба

Валерий Бганба, родившийся в 1948 году в Гагра, был членом законодательного органа региона в 2007-2017 годах. В 2012-2017 годах он занимал должность спикера парламента. В 2002-2006 годах Бганба возглавлял абхазскую администрацией Гагра.

В июне 2014 года, когда после массовых протестов в Сухуми тогдашний лидер региона Александр Анкваб подал в отставку, Валерий Бганба стал исполняющим обязанности президента оккупированного региона.

В своем новом статусе Бганба поручил «Министерству внутренних дел» региона составить список тех жителей Гальского района, абхазские паспорта которых считаются выданными «незаконно» и передать этот список в избирательную администрацию с целью их изъятия из списка избирателей. В результате, проживающее в регионе этнически грузинское население (около 23 000 избирателей) лишилось права голоса.