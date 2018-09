Депутат Парламента Грузии от «Альянс патриотов» Нато Чхеидзе покидает фракцию «Патриоты Грузии». Об этом она заявила 17 сентября в передаче «Арчевани» («Выбор») на телеканале «Рустави-2», в ходе обсуждения событий вокруг телекомпании «Ибериа».

Нато Чхеидзе, которая является одним из учредителей телекомпании «Ибериа», в передаче не говорила о причинах ухода из фракции, и лишь отметила, что об этом она пространно расскажет на пленарном заседании законодательного органа.

«Именно это возникшее обстоятельство, и не только, вынудило меня и заставило пойти на этот шаг», — заявила Нато Чхеидзе после завершения передачи и отметила, она будет независимым депутатом Парламента.

О развивающихся вокруг телекомпании событиях представители «Альянса патриотов» публичных заявлений не делали, также не выразили поддержку телекомпании. По одной из версий, распространенных в СМИ, причиной ухода Нато Чхеидзе из фракции послужило именно это обстоятельство.

Нато Чхеидзе попала в Парламент по партийному списку «Альянса патриотов» в 2016 году, где была создана фракция из шести членов «Патриоты Грузии».

Согласно Конституции Грузии, количество членов парламентской фракции должно быть не менее шести. В том случае, если вместо Нато Чхеидзе к фракции «Патриоты Грузии» не добавится другой депутат фракция распадется.

По словам вице-спикера Парламента, одного из лидеров «Альянса патриотов» Ирмы Инашвили, между членами партии не было конфронтации, и она «удивлена» решением Нато Чхеидзе. «Если г-жа Нато Чхеидзе покинет фракцию, очевидно, что наша фракция распадется, но у нас есть план и будем действовать в соответствии с этим планом», — сказала он.

Представители телекомпании «Ибериа» 7 сентября заявили о давлении со стороны властей и после этого перешли на чрезвычайный режим вещания. Сотрудники телекомпании прекратили вещание в течение нескольких часов 10 сентября и протестовали против давления властей у здания Канцелярии правительства. У телекомпании «Ибериа» возникли финансовые проблемы после того, как Министерство финансов арестовало имущество компании Omega Group, основного спонсора этого телевидения.

Политическая партия «Альянс патриотов» была основана 19 декабря 2012 года. Партия получила 5,01% голосов на парламентских выборах 2016 года и смогла ввести в Парламент 6 человек.

