СГБ начала расследование на основании заявления Малхаза Мачаликашвили

Служба государственной безопасности Грузии приступила к расследованию на основании заявления Малхаза Мачаликашвили, которое он сделал на акции протеста на проспекте Руставели, согласно которому, он собирается прийти в Службу госбезопасности и взорвать себя. Эту информацию подтвердили в Службе госбезопасности.

«После публичного заявления подобного содержания, созданного любым лицом, в котором речь идет о совершении террористического акта, Служба государственной безопасности обязана отреагировать правовым образом», — заявили Civil.ge в СГБ. Однако ведомство не уточняет, по какой статье началось расследование.

Малхаз Мачаликашвили, отец Темирлана Мачаликашвили, который был ранен во время спецоперации в Панкисском ущелье по задержанию подозреваемых в пособничестве террористической деятельности, и который позже скончался в больнице, заявил 31 мая на акции у здания Парламента, которая проходила в поддержку отца одного из убитых несовершеннолетних на лице Хорава Зазы Саралидзе, что после смерти его сына он и «несколько сот человек поклялись, пойти в СГБ и взорвать себя», но, «я передумал из-за моих любимых грузин, чтобы кто-либо из рядовых не пострадал», — добавил Мачаликашвили.

Позже Малхаз Мачаликашвили разъяснил, что это заявление было сделано на «эмоциональном фоне». «Отчаянный человек в моем положении готов пойти на все, эмоции преобладали… Сказанное мной не должны воспринимать так остро», — сказал он.

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