Президент Зурабишвили послам Грузии: пришло время сделать выбор

Президент Саломе Зурабишвили обратилась с видеообращением к послам Грузии в Европе и Соединенных Штатах Америки, которых премьер-министр Ираклий Кобахидзе собрал на конференции в Берлине.

Президент выразила сожаление, что у нее не было возможности лично обратиться к послам, хотя она посчитала необходимым направить им это послание. «Вы находитесь прямо там, в центре Европы, и там слышите ложь. Ложь о том, что наш европейский путь продолжается», – заявила президент.

По словам президента, все европейские лидеры, с которыми она встречалась на Саммите мира по Украине в Швейцарии на прошлой неделе, удивлены, когда власти Грузии говорят, что «Грузия все равно вступит в Евросоюз» – «несмотря на то, что они принимают российские законы, а не только один закон, несмотря на то, что они не прислушиваются ни к одной рекомендации и сами не проводят ни одной реформы, которые необходима на этом пути».

Высоко оценивая профессиональную работу грузинских дипломатов на европейском пути до этого времени, президент заявила: «то, что происходит сегодня, это предательство профессионализма, это предательство тех людей, которые с самого первого дня, с независимости и даже раньше, мечтали об этом европейском пути».

«Надеюсь, что вы верите в то, во что верили раньше. И я хочу быть в этом уверена», – сказала президент, – «Послы в зарубежных странах, а тем более в Евросоюзе, которые сегодня представляют Грузию, находятся не в нормальном положении, они не обычные государственные служащие и несут гораздо большую ответственность, потому что они представляют страну, а не какое-либо правительство. Правительства приходят и уходят. Вы представляете страну, ее интересы, ее прошлое и ее будущее».

«Поэтому я не буду вас ничему учить и ничего вам диктовать, но я хочу вам сказать, что 26 октября пройдут не обычные выборы для простых граждан, но время вашего выбора уже наступило», – добавила президент.

