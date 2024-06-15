Президент Зурабишвили участвует в Саммита мира по Украине в Швейцарии и встретилась с Владимиром Зеленским

Президент Грузии Саломе Зурабишвили принимает участие в Саммите мира в Украине в Швейцарии 15 и 16 июня. В ходе саммита она уже встретилась со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, президентом Польши Анджеем Дуда и президентом Молдовы Майей Санду, а также с верховным представителем ЕС, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Делегации из 100 стран, в том числе 57 глав государств и правительств со всего мира, присутствуют на саммите, чтобы обсудить пути установления мира в охваченной войной Украине.

Речь президента

На Саммите мира президент Саломе Зурабишвили говорила о полномасштабном вторжении России в Украину, подчеркнув, что украинцы борются не только за свободу и территориальную целостность своей страны, но также «за свободу и безопасность Европы… и идеалы демократии и за защиту, сохранение и восстановление верховенства закона».

Заявив, что Грузия «разделяет» испытания украинского народа, президент Зурабишвили подчеркнула: «»До Бучи была Абхазия»… – до войны против Украины была война против Грузии… до оккупации территорий Украины была оккупация территорий в Грузии». Она также добавила: «Моя страна разделяет обеспокоенность по поводу уничтожения людей… которые переживает Украина».

Президент также заявила в своей речи, что Грузия разделяет опасения по поводу нестабильности и конфронтации, которые Россия приносит в Черное море, подчеркнув милитаризацию Черного моря Россией и упомянув план России, чтобы открыть постоянную военно-морскую базу в Очамчире, в оккупированной Абхазии. Она также отметила, что Грузия разделяет обеспокоенность по поводу ядерной безопасности.

«По всем этим причинам мы разделяем убеждение, что эта война против Украины должна закончиться и должна уступить место миру в Украине и миру в Европе», – сказала Саломе Зурабишвили, добавив, что «это может произойти только тогда, когда Россия поймет, что у нее, как и у любого другого государства, есть границы и соседи».

Встреча с президентом Украины

15 июня Президент Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это была первая официальная встреча на высоком уровне между Грузией и Украиной с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Президент Зурабишвили поздравила президента Зеленского с открытием переговоров о вступлении в ЕС и подтвердила полную поддержку и солидарность Грузии с Украиной. «Президент выразил большую надежду, что Грузия и Украина вскоре вместе продолжат путь интеграции в ЕС», – говорится в официальном пресс-релизе Администрации президента Грузии.

Президент Грузии подчеркнула в ходе встречи, что место Грузии и Украины – в Европе. «Мир в Грузии, Украине и в регионе в целом необходим и важен для его будущего развития», – говорится в пресс-релизе.

В ходе встречи президент Саломе Зурабишвили подняла вопрос попавшего в плен грузина Мамуки Гацерелиа. Президент Украины выразил готовность работать над этим вопросом.

«Грузия и Украина принадлежат Европе», — написала в Твиттере президент Зурабишвили после встречи.

«Во время Глобального саммита мира я встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Мы обсудили двустороннее сотрудничество и проблемы безопасности, стоящие перед нашими странами. Я проинформировал президента Зурабишвили о российском воздушном терроре против энергетического сектора Украины. Наша страна прилагает все усилия для восстановления энергетики. Я благодарю президента Грузии за ее поддержку и участие в Саммите мира, который очень важен для нас. Мы вместе. Я уверен, что наступит день, когда Украина и Грузия станут частью ЕС — вместе и навсегда», — написал президент Украины после встречи в Твиттере.

During the Global Peace Summit, I met with Georgia’s President @Zourabichvili_S.



We discussed bilateral cooperation and security challenges facing our countries. I informed President Zourabichvili about Russian air terror against Ukraine's energy sector. Our country is making… pic.twitter.com/oieIvVDvVY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2024

Встреча с президентом Польши

15 июня президент Грузии также встретилась с президентом Польши Анджеем Дуда.

«Президенты обсудили текущие процессы в стране и важность осенних парламентских выборов в Грузии», – говорится в официальном пресс-релизе Администрации президента Грузии.

По словам президента Грузии, «будущие выборы станут важнейшим тестом демократии для страны». Она также отметила, что большинство народа Грузии поддерживает и защищает европейский путь Грузии.

Президент Грузии также подчеркнула, что государства-члены ЕС не должны принимать такие меры и решения, которые нанесли бы вред народу Грузии и стране в целом.

Со своей стороны, президент Польши выразил полную поддержку пути евроатлантической интеграции Грузии, отметив, что «место Грузии – в Европе», и что он поддерживает волю грузинского народа и европейскую интеграцию страны.

Президенты также обсудили процессы в Украине, важность мира и выразили поддержку Украине.

«Спасибо за вашу неизменную поддержку, господин президент Анджей Дуда. Обсудили текущие события и октябрьские выборы, имеющие решающее значение для грузинской демократии. Подчеркнули непоколебимую приверженность грузинского народа стремлениям ЕС, что является жизненно важным фактором для принятия решений ЕС!», – написала Саломе Зурабишвили в Твиттере после встречи.

Thank you for your steadfast support, Mr. President @AndrzejDuda



Discussed current developments and the October elections crucial for 🇬🇪 democracy. Emphasized the 🇬🇪 people's unwavering commitment to 🇪🇺 aspirations, a vital consideration for EU decision-making! #UAPeaceSummit pic.twitter.com/gO5Uq0iMk0 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 15, 2024

«Основными темами разговора были поддержка Украины, европейские устремления Грузии в контексте недавно принятых законов и предстоящие выборы в октябре», – говорится в твите официального Х-канала Анджея Дуда.

#Bürgenstock 🇨🇭| Na marginesie szczytu Prezydent RP @AndrzejDuda spotkał się z Prezydent Gruzji @Zourabichvili_S.



Głównymi tematami rozmowy były m .in. wsparcie Ukrainy, aspiracje europejskie Gruzji w kontekście niedawno procedowanych ustaw, nadchodzące wybory w październiku.… pic.twitter.com/ERhbqJBFLX — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 15, 2024

Встреча с президентом Молдовы

15 июня президент Зурабишвили также встретилась со своей молдавской коллегой Майей Санду.

Президент Грузии поздравила президента Молдовы с началом переговоров о членстве в ЕС и выразила надежду, что Грузия, Молдова и Украина вскоре вместе будут двигаться вперед по европейскому пути.

Met with President @sandumaiamd on the sidelines of #UAPeaceSummit



Congratulated Madam President on EU integration progress with accession talks beginning



Confident that Georgia 🇬🇪 , Moldova 🇲🇩 and Ukraine 🇺🇦 will soon advance together on the European path 🇪🇺 pic.twitter.com/1pbrDFx3qm — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 15, 2024

Встреча с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем

Президент Саломе Зурабишвили также встретилась с верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем.

В ходе встречи президент Грузии обсудила процесс интеграции страны в ЕС и отметила, что октябрьские выборы еще раз продемонстрируют твердую приверженность Грузии европейским ценностям.

Стороны также обсудили «Грузинскую хартию» – дорожную карту, инициированную президентом Зурабишвили для разрешения политического кризиса и возвращения Грузии на путь ЕС.

«Проницательный обмен мнениями с Жозепом Боррелем на Саммите мира по Украине, особенно своевременный, когда Грузия находится на критическом этапе. Наша беседа была посвящена европейской интеграции Грузии. Я уверена, что октябрьские выборы еще раз продемонстрируют нашу непоколебимую приверженность европейским ценностям… Я говорил о Грузинской хартии, которая соответствует рекомендациям ЕС и служит дорожной картой для Грузии», – написала президент Зурабишвили в Твиттере после встречи.

With @JosepBorrellF , I talked about the #GeorgianCharter , which aligns with EU recommendations, serving as a roadmap for Georgia https://t.co/PrNFK5PEyv — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 15, 2024

Встреча с президентом Европейского совета

После этого президент Грузии встретилась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Стороны обсудили политический ландшафт Грузии и шаги по обеспечению европейского будущего Грузии. На встрече президент Зурабишвили также обсудила «Грузинскую хартию».

With @eucopresident @CharlesMichel , steadfast ally of 🇬🇪, at #UAPeaceSummit



Discussed Georgia's political landscape and steps towards securing our European future; talked about the #GeorgianCharter , a roadmap for Georgia aligned with EU recommendations pic.twitter.com/YWbPOfywgg — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) June 15, 2024

Материал будет обновляться…

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