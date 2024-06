Бывший советник «Грузинской мечты» Линкольн Митчелл представил доклад Хельсинкской комиссии США

Хельсинкская комиссия США провела брифинг 20 июня на тему «Распространение законов об иностранных агентах российского образца», на котором эксперты обсудили происхождение подобных законов в Грузии, Венгрии, Словакии и Киргизии.

Дискуссию о Грузии вел политический обозреватель Линкольн Митчелл вел. Он подчеркнул важность грузинских организаций гражданского общества и отметил, что за 30-летнюю независимость Грузии неправительственные организации сыграли решающую роль в обеспечении подотчетности властей. Митчелл заявил, что финансирование грузинских НПО уже прозрачно, поэтому принятие ограничительных мер неоправданно.

Митчелл задался вопросом, почему «Грузинская мечта» приняла спорный закон, несмотря на массовые протесты и международную критику. По его словам, вероятными причинами могут быть давление со стороны Москвы, предстоящие выборы или отход от устремлений Евросоюза.

«Этот закон выгоден для России, но вреден для демократического курса Грузии, ее западных устремлений и для США», – сказал Митчелл. Он выразил свое недоумение по поводу действий «Грузинской мечты». По его словам, если бы закон не был принят, «Грузинскую мечту» ждала бы однозначная победа на выборах.

Митчелл также говорил о запланированных на октябрь в Грузии парламентских выборах и заявил, что до повторного инициирования закона существовало мнение, что «Грузинская мечта» победит на выборах. «Поэтому возникает вопрос, зачем доводить дело до кражи выборов, если и без того можешь победить на выборах», – сказал Митчелл. Он также говорил об избирательном расколе в Грузии, где «Грузинскую мечту» в основном поддерживает старшее поколение, бедная и не владеющая английским языком часть населения, находящаяся под влиянием антизападных и анти-ЛГБТК-нарративов.

В ходе сессии вопросов и ответов эксперты сравнили активный протест гражданского общества Грузии против закона с умеренной реакцией в Кыргызстане, Венгрии и Словакии и объяснили это сильным гражданским обществом Грузии, независимыми СМИ и высоким уровнем знания английского языка среди населения.

Митчелл также затронул вопрос потенциальной эффективности санкций США, отметив, что, хотя санкции против чиновников «Грузинской мечты» могут быть эффективными, санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили могут быть менее эффективными из-за его богатства. По его словам, санкции не должны нанести вред населению. Митчелл также отметил, что внешняя политика США должна поддерживать свободные и справедливые выборы в Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)