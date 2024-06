Центр социальной справедливости критикует Специальную следственную службу за то, что она не возобновила расследование дела Мачаликашвили

Центр социальной справедливости, защищающий интересы семьи Мачаликашвили по делу «Мачаликашвили и др. против Грузии», 20 июня опубликовал заявление с критикой решения Специальной следственной службы о невозобновлении расследования по делу «Мачаликашвили и др. против Грузии», отметив, что решение, принятое Специальной следственной службой, является «формальным, изученным ненадлежащим образом, необоснованным и противоречит обязательству по исполнению решения Европейского суда по правам человека».

В марте 2024 года Комитет министров СЕ рекомендовал Грузии рассмотреть вопрос о целесообразности возобновления расследования, закрытого в январе 2020 года. Ранее ЕСПЧ признал, что следственные мероприятия были проведены, но также указал, что выявлены некоторые процессуальные недостатки, такие как привлечение к расследованию сотрудника СГБ и задержка допроса сотрудников спецназа. 19 июня Специальная следственная служба пришла к выводу, что нет необходимости возобновлять дело Мачаликашвили и что первоначальное расследование было «всесторонним».

В организации отмечают, что Европейский суд по правам человека за нарушение независимости расследования и стандартов эффективности по делу о лишении жизни Темирлана Мачаликашвили посчитал, что по делу нарушен процессуальный аспект права на жизнь и посчитал невозможным обсуждение некоторых вопросов, включая существенную часть права на жизнь, именно из-за неэффективного расследования. «Поэтому Специальной следственной службе было важно понять, что Европейский суд не смог установить существенное нарушение по делу именно из-за принципиальных ошибок в расследовании и отсутствия соответствующих доказательств», – говорится в заявлении.

В Центре социальной справедливости заявляют, что Специальная следственная службы «не учла должным образом оценки, представленные в решении Европейского суда, и представила существенные нарушения, установленные судом по делу, как мелкие процессуальные нарушения, которые не могут повлиять на результаты расследования». «Для нас является необоснованным и подозрительным, что Специальная следственная служба может рассматривать вопрос об институциональной независимости следствия, неустановлении следствием фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, ошибках существенного характера в показаниях спецназовцев, как мелкие процессуальные нарушения», – говорится в заявлении организации.

«Манера работы Специальной следственной службы и представленные ею аргументы еще раз показывают проблему институциональной независимости и беспристрастности этого ведомства, что неоднократно подвергалось критике со стороны Венецианской комиссии, Евросоюза и местных акторов», – говорится в заявлении.

По заявлению организации, проведение следственных действий могло бы оказать существенное влияние на ход расследования и установить истину по делу Темирлана Мачаликашвили.

Центр социальной справедливости планирует «немедленно» обратиться в Комитет министров Совета Европы с просьбой принять промежуточную резолюцию по делу Мачаликашвили на заседании комитета, запланированном на сентябрь этого года.

26 декабря 2017 года Служба государственной безопасности провела в Панкисском ущелье спецоперацию по задержанию подозреваемых в террористической деятельности, в ходе которой был смертельно ранен 18-летний житель ущелья Темирлан Мачаликашвили. Он скончался 10 января 2018 года в многопрофильной клинической больнице имени Святого Архангела Михаила в Тбилиси. Тогда в СГБ пояснили, что он пытался взорвать ручную гранату в ходе спецоперации, когда хотел оказать сопротивления, и за этим последовало применение со стороны СГБ «соразмерной силы». Семья Мачаликашвили опровергает эту версию и утверждает, что он спал, когда сотрудники СГБ вошли в помещение и открыли огонь.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)