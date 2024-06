В интервью российской газете «Комсомольская правда» заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что российско-грузинская война 2008 года, которую он назвал «преступной авантюрой», стала уроком для властей Грузии. Галузин отметил, что в настоящее время власти Грузии «ставят целью «возвращение» Абхазии и Южной Осетии мирным путем», и вместо этого призвал Грузию признать «независимость» оккупированных Россией регионов Абхазии и Цхинвали.

На вопрос журналиста о заявлении премьер-министра Ираклия Кобахидзе о перспективах восстановления территориальной целостности Грузии Галузин ответил, что реакция Сухуми и Цхинвали на эти заявления «говорит сама за себя». Он заявил: «Абхазия и Южная Осетия сделали свой суверенный выбор еще в 2008 году, после того, как режим Михаил Саакашвили попытался силой вернуть одну из этих республик в состав Грузии и угрожал аналогичными действиями другой».

«Как мы понимаем, грузинские власти извлекли урок из этой преступной авантюры и ставят целью «возвращение» Абхазии и Южной Осетии мирным путем. В первую очередь, речь идет о грузинских «реинтеграционных» программах и инициативах, главной из которых является «Шаг к лучшему будущему», – сказал Галузин, – «Абхазы и югоосетины неоднократно выражали свое негативное отношение к попыткам «размыть» их суверенный статус и подвести под грузинскую юрисдикцию, отмечая, что единственным «шагом к лучшему будущему» стало бы признание независимости этих стран».

«Со своей стороны также считаем, что предпосылки для нормализации в «треугольнике» Сухум – Тбилиси – Цхинвал появятся после того, как в Грузии воспримут существующие реалии и будут готовы выстраивать отношения с республиками на основе принципов равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга», – сказал Галузин, добавив, что «юридически обязывающие гарантии неприменения силы» между Грузией и оккупированными территориями и «решение вопроса делимитации границы между ними с последующей демаркацией» имеют «ключевое значение».

Галузин также говорил о более широких геополитических опасениях на постсоветском пространстве, обвинив Запад в использовании стратегии «разделяй и властвуй» для дестабилизации региона и ослабления влияния России. Он также раскритиковал влияние Запада на Армению и Молдову и подчеркнул важность сохранения «исторических связей» и русского языка для поддержания региональной стабильности.

