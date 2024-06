Замминистра ИД России: Запад пытается реализовать в Грузии сценарий Майдана

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил в интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС, что Москва «не исключает», что цель Запада – «попытаться реализовать майданный сценарий смены власти» в Грузии.

В интервью, где изобилуют обвинениями в адрес США и ЕС и нападки на их политику в отношении соседей России, он обвинил Запад в оказании «беспардонного давления» на «многие суверенные государства».

На вопрос, обеспокоена ли Россия тем, что «Запад планирует дестабилизировать ситуацию в Грузии и довести дело до смены власти по сценарию, который уже был реализован на Украине», Галузин ответил: «западники решили взяться за Грузию в связи с рассмотрением там закона «О прозрачности иностранного влияния», хотя в самих США и других странах мирового меньшинства на эту тему уже существуют или рассматриваются гораздо более жесткие нормы».

Затем российский чиновник обвинил Запад в «лицемерных обвинениях», выдвинутых против Грузии, таких как «подрыве демократии, несоответствие европейским и евроатлантическим ценностям, а также угрозы применить персональные санкции, заблокировать евроатлантическую перспективу Грузии, лишить ее статуса кандидата в ЕС, приостановить безвизовый режим для граждан этой страны».

Он также раскритиковал министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии, которые в середине мая обратились к протестующим в Тбилиси против закона об иностранных агентах, назвав их действия «вопиющим вмешательством во внутренние дела независимого государства» и заявив, что «все это — отталкивающие образчики неоколониальных практик навязывания своей воли странам, суверенитет которых пытаются ограничить».

Утверждая, что Россия заинтересована в «стабильном демократическом развитии Грузии» и что «в отличие от США и ЕС мы не вмешиваемся во внутренние дела суверенных государств», Галузин говорил о «попытках западников накалить ситуацию в Грузии в контексте намеченных на октябрь парламентских выборов». Далее он заявил: «не исключаем, что цель — попытаться реализовать майданный сценарий смены власти в расчете создать еще один очаг напряженности у границ России».

В пространном интервью он также рассказал об Украине, отношениях со странами Южного Кавказа и Молдовой, при этом основная линия заключалась в том, что «Проводимая коллективным Западом экспансия на постсоветском пространстве является не чем иным, как проявлением его многовековой колониальной политики, направленной на выкачивание ресурсов, эксплуатацию населения и расширение своего влияния в регионе».

Он обвинил Брюссель и Вашингтон в активной подготовке Молдовы «на роль второй Украины, очередного инструмента своей агрессии». Галузин заявил, что Запад пытается выдавить Россию из региона и что история подтверждает, «любое содействие Запада никогда не приносило получавшим его помощь государствам стабильность и безопасность».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)