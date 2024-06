Решения Комитета министров Совета Европы об исполнении решений ЕСПЧ по делу «Мерабишвили против Грузии»

14 июня Комитет министров Совета Европы опубликовал решения об исполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Мерабишвили против Грузии» и постановил возобновить рассмотрение дела на заседании, запланированом на март 2025 года.

Решения Европейского суда по правам человека по этому делу датируются 2017 годом и касаются неспособности грузинских судов предоставить достаточно обоснованные решения относительно продолжения предварительного заключения заявителя, бывшего премьер-министра и министра внутренних дел Вано Мерабишвили, и применение предварительного заключения генеральным прокурором в тот же период с целью оказания давления на заявителя, чтобы он предоставил информации по вопросам, не связанным с возбужденным против него уголовным делом.

Заместители министров заявляют, что дело касается нарушения пункта 3 статьи 5 Европейской конвенции по правам человека (задержанный имеет право на рассмотрение его дела судом в разумный срок либо на освобождение на время рассмотрения дела), из-за отсутствия достаточно обоснованных решений суда о продолжении предварительного заключения Вано Мерабишвили, а также нарушением статьи 18 (пределы использования ограничения прав) в совокупности с пунктом 1 статьи 5 (право на свободу и безопасность), поскольку было установлено, что предварительное заключение было использовано прокурором «в незаконных целях, целью которых было оказание давления на заявителя, с целью предоставления им информации по вопросам, которые не были в связи с возбужденным против него уголовным делом».

Что касается расследования дела, заместители «настойчиво призвали» власти обеспечить «своевременное и эффективное» выполнение всех необходимых мер для полного устранения выявленных судом недостатков и «быстрейшего завершения расследования».

Подчеркнув важность независимости прокуратуры, заместители с «серьезной обеспокоенностью» отметили, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии, не было достигнуто никакого прогресса в изменении порядка назначения генерального прокурора, и «настоятельно призвали» власти «безотлагательно принять соответствующие поправки к Конституции».

Заместители министров также призвали власти предпринять конкретные шаги в тесном сотрудничестве с Европейским советом для реализации необходимых мер по реформированию закона о прокуратуре.

Они выразили сожаление по поводу сокращения сроков хранения данных камер наблюдения в тюрьмах и призвали власти дать разъяснения.

Заместители решили возобновить рассмотрение дела на мартовской сессии 2025 года.

