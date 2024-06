Медведев обвиняет Запад в попытках получить контроль над соседями России, в том числе над Грузией

14 июня заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью, в которой заявляет, что «приходится признать: неоколониализм уже давно вплотную приблизился и к рубежам нашей страны». По его словам, западные «неоколонизаторы» «не желают соблюдать всем известные стратегические границы других государств» и пытаются «получить контроль» над соседями России, в том числе над Грузией.

По словам Медведева, эти усилия проявились в разжигании «цветных революций» в Грузии и в Украине, «когда к власти в Тбилиси и Киеве были приведены марионеточные режимы стипендиата госдепартамента США М. Саакашвили и мужа бывшей американской чиновницы В. Ющенко».

В этом контексте он оправдал действия, которые он предпринял на посту президента России в 2008 году, и обвинил Грузию в «развязывании агрессии» против народов оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона, за чем последовал «немедленный и жесткий отпор со стороны России».

В статье Медведев также обвиняет «неометрополиии», которые теперь положили глаз на другие страны постсоветского пространства, в частности на Армению. Говоря о перспективах интеграции Армении в ЕС, Медведев заявил, что «никто не намерен открывать двери «клуба избранных» для армянского народа – спросите у необандеровцев, удалось ли им заполучить членство в ЕС. Нет, и в ближайшее время они его не дождутся. Да и дождутся ли вообще? Пусть посмотрят на Грузию, где недавно был одобрен закон, который не понравился США и ЕС. И что? А вот что – санкции!».

