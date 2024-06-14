Фото: facebook.com/IDFI.official
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IDFI: В 2023 году из госбюджета выдано рекордное количество премий и надбавок

Civil.ge Send an email 14/06/2024 - 10:49
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Институт развития свободы информации (IDFI) сообщил 13 июня, что, по данным Государственной службы аудита, в 2023 году из государственного бюджета в виде премий и надбавок было потрачено 413,6 млн лари, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Эти данные не охватывают данные от органов местного самоуправления, некоммерческих юридических лиц и государственные компании с ограниченной ответственностью.

Кроме того, 12 июня IDFI распространил информацию, что в 2023 году, по данным Национальной службы статистики Грузии, количество публичных служащих составляло 320,5 тысяч человек, что также является рекордным показателем по сравнению с данными последних 10 лет.

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Civil.ge Send an email 14/06/2024 - 10:49
12 Less than a minute

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