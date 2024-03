Парламент Грузии поддержал повышение зарплат высокопоставленным чиновникам

Парламент Грузии 7 марта принял поправки к закону «Об оплате труда в публичных учреждениях» в третьем чтении в ускоренном порядке. С поправками, которые вступит в силу с 2025 года, зарплаты президента, премьер-министра, министров и их заместителей, а также других должностных лиц значительно вырастут. 5 марта премьер-министр Ираклий Кобахидзе оправдал необходимость изменений и отметил, что они необходимы для предотвращения коррупции.

По информации Парламента, определенный законопроектом конкретный должностной оклад государственно-политических служащих приводится в соответствие с коэффициентами, определенными законом. «Соответственно, вознаграждение указанных должностных лиц определяется путем умножения коэффициентов на базовый должностной оклад, который определен законом. При этом не меняются коэффициенты верхнего предела», – говорится в пресс-релизе Парламента.

Базовую должностную зарплату ежегодно устанавливает Служба статистики Грузии, и на данный момент она составляет 1 330 лари. Самый высокий коэффициент – 10 – установлен для президента и премьер-министра.

В результате изменений годовая зарплата премьер-министра увеличится с 41 000 лари до 159 600 лари, а зарплата министров увеличится с 66 000-81 000 лари до 135 000 лари.

Приведенные выше расчеты основаны на существующем базовом должностном окладе, который составляет 1 330 лари. Скорее всего, власти будут ежегодно пересматривать базовой ежегодный оклад.

Председатель фракции «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили, представивший депутатам законодательные поправки, заявил, что в прошлом году, чтобы привести в соответствие с этими коэффициентами, Парламент поддержал инициативу, целью которой было привести зарплаты парламентских должностных лиц в соответствие с указанными коэффициентами. «Теперь важно, чтобы тот же стандарт был распространен на высших политических чиновников, в том числе представителей исполнительной власти, а также на народного защитника и генерального аудитора», – пояснил он.

