Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили провел 13 июня брифинг, на котором обвинил организации, финансируемые Евросоюзом, в организации кампании ненависти против грузинских высокопоставленных чиновников и угрозах им. Он призвал «соответствующие структуры» Евросоюза расследовать этот вопрос и занять определенную позицию, раскритиковав его за отсутствие реакции на предполагаемые случаи, которые он упомянул. Глава Парламента раскритиковал оппозицию и ее «хозяев», а также президента Грузии, и говорил о предстоящих парламентских выборах и Китае.

Организации, финансируемые Евросоюзом

«Еще раз обращаюсь к Представительству Евросоюза, как в Грузии, так и в целом Евросоюзу и Еврокомиссии, изучить случаи, когда организации, финансируемые из бюджета Евросоюза, и их сотрудники заняты угрозами, террором, запугиванием, звонками по телефону», – сказал Папуашвили на брифинге в Парламенте.

По словам Папуашвили, эти кампании координируют представители «радикальной» оппозиции и неправительственных организаций. Говоря о финансировании этих организаций, глава Парламента заявил, что часть из них финансируется из бюджета ЕС, и в этой связи он выделил Европейский фонд демократии.

Папуашвили заявил, что «игнорирование» со стороны Евросоюза может быть воспринято этими группами как «поощрение». В качестве «поощрения» он вспомнил случай, когда сотрудник НПО (из GRASS) столкнулся в аэропорту с депутатом «Грузинской мечты» Виктором Джапаридзе за поддержку закона об «иностранных агентах». В этом контексте Папуашвили обвинил гражданское общество в «радикализации» и «насилии».

«Представьте, что в организацию, финансируемую правительством Грузии в Бельгии, если бы граждане Бельгии звонили высокопоставленным чиновникам Еврокомиссии, ругали матом и угрожали им. Представьте себе, если бы неправительственная организация, финансируемая правительством Грузии, опубликовала номера телефонов чиновников ЕС в Бельгии, приходила к ним домой, рисовала граффити, угрожала членам их семей… Если бы такая НПО находилась в Бельгии и делала бы это в Брюсселе. Можете себе представить, какая была бы реакция на это, что случилось бы с этим НПО и какова была бы реакция на правительство или государство Грузия», – сказал Папуашвили.

Оппозиция, президент

На пресс-конференции Папуашвили также раскритиковал оппозицию и обвинил ее иностранных «хозяев» в попытке вернуть оппозицию к власти, чтобы вновь превратить Грузию в «марионеточное» государство.

Он также атаковал президента Зурабишвили и обвинил ее в нарушении Конституции, отказе назначать послов, проведении избирательной кампании и представлении Грузии во внешних делах без одобрения правительства.

Папуашвили также заявил, что 4 апреля он и премьер-министр официально обратились к президенту с письмом, в котором просили наградить орденами почета членов и тренеров национальной сборной по футболу. Однако, по его словам, ответа они не получили.

Администрация президента отвергла это заявление и назвала его «дезинформацией». В Администрации президента Зурабишвили поясняют, что в соответствии со сложившейся практикой президент Грузии издала акт о награждении в мае. Церемония награждения, изначально запланированная на май, была перенесена на сентябрь, поскольку национальная сборная по футболу не была в Грузии в первоначально запланированное время.

Парламентские выборы

На вопрос, будут ли ограничения для наблюдателей на выборах 2024 года, Папуашвили ответил, что «наоборот» и «как можно больше» наблюдателей, особенно международных, должно приехать, чтобы «все увидели выбор грузинского народа». По его словам, парламентские выборы 2024 года станут референдумом о том, «хотим ли мы быть независимым государством или вассальным государством».

Китай

Председатель Парламента раскритиковал оппозицию за то, что она якобы назвала Китай «врагом» Грузии, и заявил, что Китай «не сделал ничего, кроме добра» для Грузии. Папуашвили также добавил, что иностранные деньги тратятся на антикитайскую кампанию в Грузии. В этом контексте он упомянул одну из неправительственных организаций, которая, по его словам, финансируется из Тайваня.

Отвечая на вопрос о поддержке Китаем территориальной целостности Грузии, Папуашвили отметил, что Китай имеет «четкую позицию» относительно территориальной целостности всех стран. Что касается конкретно Грузии, Папуашвили привел немало заявлений Китая.

Говоря о принятой на Генеральной Ассамблее ООН резолюции относительно грузинских вынужденных переселенцев, которую Китай, несмотря на свое стратегическое партнерство с Грузией, воздержался поддержать, председатель Парламента Грузии заявил, что эта резолюция не затрагивает территориальную целостность и что для Грузии важно, что Китай сохраняет свою позицию по вопросу резолюции. В этом контексте Папуашвили отметил, что у всех стран, в том числе и у Грузии, есть своя повестка дня, согласно которой они принимают решения на международных площадках.

