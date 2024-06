Иранские и китайские компании планируют укреплять сотрудничество с оккупированным Цхинвали

8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума в интервью российскому государственному информационному агентству ТАСС «премьер-министр» оккупированного Цхинвальского региона Константин Джусоев заявил, что две китайские делегации посетили оккупированный регион в мае для обсуждения вопроса инвестиций. По его словам, оккупированный регион также посетила иранская делегация и подписала т.н. соглашение.

Говоря о визите двух китайских делегаций, де-факто «премьер-министр» заявил, что одну из них интересовало свинцово-цинковое месторождение Квайса, а другая предлагала им открыть в оккупированном Цхинвальском регионе завод по сборке китайских автомобилей.

«Марку мы еще не определили, но наша делегация собирается посетить в октябре Китайскую Народную Республику, разговор будет продолжен и будем договариваться более подробно. Но хочу отметить, что реализация каких-либо совместных проектов будет осуществлена только после оценки экономической целесообразности и эффективности предлагаемых Южной Осетии проектов», – сказал Джусоев.

Что касается иранской делегации, «югоосетинская делегация со своей стороны также планирует посетить Исламскую Республику Иран, и, я думаю, в процессе мы будем расширять международное сотрудничество», – сказал он.

В ходе интервью Джусоев также рассказал об усилиях де-факто правительства по привлечению инвестиций и развитию туристического сектора на оккупированной территории. Он также обсудил проекты, которые реализуются в рамках инвестиционной программы льготного кредитования российских банков – это консервный завод и завод по переработке природного камня.

«Civil Georgia» обратилcz в Министерство иностранных дел Грузии и Посольство Ирана в Тбилиси. Попытки связаться с посольством Китая в Грузии пока не увенчались успехом. Мы пока не получили ответа от Министерства иностранных дел Грузии.

Посольство Ирана опубликовало следующее заявление:

«Как неоднократно подчеркивалось, принципиальная политика Исламской Республики Иран заключается в уважении независимости и территориальной целостности государств. Несмотря на многочисленные предложения и просьбы партнеров, Иран четко изложил свою позицию относительно поддержки независимости и территориальной целостности своей дружественной страны – Грузии. Именно поэтому ни один представитель какой-либо ветви иранского правительства никогда не посещал и не сотрудничал в этих регионах. Даже когда представители частного сектора спрашивают нас об экономических возможностях упомянутых регионов, мы предоставляем им информацию об ограничениях на поездки, введенных в упомянутых регионах согласно законодательству Грузии. Частный сектор Ирана, как и частный сектор Грузии, подчиняется торговому законодательству и экономическим программам. Мы надеемся, что при наличии соответствующих условий иранские частные компании смогут оценить благоприятные инвестиционные возможности Грузии в регионе и увеличить иранские инвестиции на грузинском рынке».

В прошлом году Китайская Народная Республика и Грузия опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве, согласно которому обе стороны подтверждают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран, а Грузия твердо придерживается принципа одного Китая.

В этом году и Китай, и Иран воздержались от поддержки резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, признающей право вынужденных переселенцев и беженцев из оккупированных регионов Грузии вернуться в свои дома в Абхазии и Цхинвальском регионе.

