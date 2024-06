Группа Massive Attack отменила концерт в Грузии из-за посягательств властей на права человека

Британская группа Massive Attack отменила концерт, запланированный на 28 июля в Грузии, и причиной этого назвала посягательства властей на права человека. Британская группа заявила, что выступление на сцене принадлежащей государству «Black Sea Arena» «может быть воспринято как оправдание насильственного подавления мирных протестов и гражданского общества».

За несколько часов до распространения заявления группы «Black Sea Arena» опубликовала заявление об отмене концерта, назвав причиной «непредвиденные обстоятельства».

«Избиения, аресты, угрозы и насилие в отношении мирных активистов и оппонентов, а также законы, которые оскорбляют гражданское общество и подрывают ЛГБТ права, противоречат всему, за что мы выступаем», — говорится в заявлении группы.

Группа выражает свою солидарность с мирными протестующими и подчеркивает, что «их борьба должна быть в центре внимания международного сообщества». «Мы вернемся и выступим здесь в условиях свободы», – пишет она в своем заявлении.

В конце апреля движение «Позор» написало письмо группе Massive Attack, в котором выразило радость по поводу запланированного концерта группы, но также отметило, что «жизненно важно, чтобы все понимали тревожный политический контекст, окружающий ваше мероприятие». В письме движение «Позор» отмечает, что «грузинское гражданское общество, независимые СМИ, уязвимые социальные группы, ЛГБТ-сообщество, женщины, этнические, религиозные и другие меньшинства подвергаются массированным атакам со стороны властей». В письме также говорится о текущей политической ситуации в стране, в том числе о различных антидемократических законах, инициированных властями «Грузинской мечты», и репрессиях против граждан.

«Концертный зал, в котором должен пройти ваш концерт, называется «Black Sea Arena». Здание было построено (Бидзиной) Иванишвили и в настоящее время находится на государственном балансе. Доступ к нему имеет только власть. Есть опасность, что «Грузинская мечта» будет использовать ваше выступление в предвыборной кампании и тем самым попытается перекрыть важные вопросы», – говорится в письме, – «Мы знаем, что Massive Attack является сторонником справедливости, свободы выражения мнений, гражданской активности и прав меньшинств. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с тревожной политической ситуацией в Грузии».

После публикации заявления группы Massive Attack несколько депутатов правящей «Грузинской мечты» обвинили движение «Позор» во введении группы в заблуждение, что привело к отмене концерта.

«(Движение «Позор) вызвало у этих людей такой буллинг и депрессию, что они забыли, что искусство есть искусство», – заявил депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили.

«Когда правительство Грузии создало возможность для концерта Massive Attack, Саломе Зурабишвили и ее последователи отобрали ее у вас», – заявила вице-спикер Парламента от партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани.

