Пригород южной части оккупированного Цхинвали, вид из подконтрольного Тбилиси села Никози, 10 апреля, 2022 г. Фото: Отар Кобахидзе/Civil.ge
Новости

МИД Грузии осуждает «выборы», прошедшие в Цхинвальском регионе

Civil.ge Send an email 10/06/2024 - 12:45
0 1 minute read

МИД Грузии осуждает т.н. парламентские выборы, проведенные 9 июня в оккупированном Россией Цхинвальском регионе, которые «грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ».

МИД заявляет, что в условиях, когда вынужденным переселенцам и беженцам с оккупированных территорий Грузии не предоставляется возможность вернуться в свои дома, а оставшемуся населению приходится жить в условиях нарушения их основных прав и свобод, «любые т.н. выборы незаконны и не могут дать никаких законных результатов, они противоречат фундаментальным нормам и принципам международного права».

«Министерство иностранных дел Грузии призывает Российскую Федерацию прекратить действия, нарушающие суверенитета и территориальной целостности Грузии, выполнить свои международные обязательства, в том числе Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве ЕС, и вывести свои войска с территории Грузии», – говорится в заявлении министерства.

На т.н. выборах присутствовали «наблюдатели» из РФ, Беларуси, оккупированной Абхазии и Турции. По предварительным итогам, наибольшее количество голосов (45,67%) получила партия «Единая Осетия» бывшего лидера оккупированного региона Анатолия Бибилова. Далее идут: партия нынешнего лидера «Ныхас» – 29,59%; «Народная партия» — 5,86%; «Коммунистическая партия» – 6,14%; «Иры Фарн» – 5,37%; «Единство» – 2,37%; «Единство народа» — 2,4%.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 10/06/2024 - 12:45
0 1 minute read

მსგავსი/Related

СГБ задержала двух граждан Грузии за связи с «Исламским государством»

07/06/2024 - 20:58

2024 | Хроника репрессий

07/06/2024 - 20:30

Грузинские политики комментируют первый пакет санкций США против граждан Грузии

07/06/2024 - 17:59

США ввели первый пакет санкций против десятков граждан Грузии

06/06/2024 - 22:37
Back to top button