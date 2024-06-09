Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания, Фото: ria.ru
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Россия и оккупированная Абхазия планируют упростить «пограничный контроль»

Civil.ge Send an email 09/06/2024 - 15:18
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Де-факто президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания заявил российскому информационному агентству РИА Новости, что оккупированный регион и Москва работают над упрощением контроля «границы».

Бжания, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме, выразил надежду, что в будущем пропускных пунктов вообще не будет. «Со временем я рассчитываю, что мы придем к такой истории взаимоотношений, когда пункта пропуска не будет. Граница будет, а пункт пропуска со временем станет ненужным», – сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Бжания.

«Такая работа ведется, но пункт пропуска на реке Псоу с российской стороны в летнее время – июль, август, сентябрь – работает на пределе своих возможностей», – сказал Бжания.

Он также отметил, что принято решение ввести в эксплуатацию старый мост через реку Псоу, и сейчас он реконструируется. Бжания считает, что это облегчит пересечение «границы» между оккупированной Абхазией и РФ.

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Civil.ge Send an email 09/06/2024 - 15:18
0 1 minute read

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